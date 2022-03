Pattensen-Mitte

Sie hatten verschiedene Kuchen, Torten und Muffins gebacken und am Donnerstagnachmittag im Gemeindehaus von St. Lucas in Pattensen an Besucherinnen und Besucher verteilt und Kaffee ausgeschenkt. Als Gegenleistung haben sie Spenden entgegengenommen. Das Spendencafé hatten sie einen Tag zuvor schon in Hemmingen-Arnum angeboten und einen Tag später in Springe. Tobias Knigge, einer der jugendlichen Organisatoren, hatte im Vorfeld grob mit Gesamteinnahmen von rund 1000 Euro kalkuliert. Die 1000-Euro-Marke knackten sie allein mit dem Café in Pattensen. „Wir sind überwältigt“, sagte er anschließend. Das Geld soll an die Diakonie Katastrophenhilfe gehen, die Menschen in der Ukraine unterstützt.

„Es ist sehr schwer, sich vorzustellen, wie es den Menschen gehen muss, die ihre Heimat verlassen und ihr Hab und Gut zurücklassen müssen. Das ist schlimm. Deshalb wollten wir etwas tun“, sagt der 17-jährige Tobias Knigge. Der Springer ist als Teamer im Kirchenkreis engagiert und hatte das dreitägige Spendencafé gemeinsam mit Amelie Speer aus Arnum und Johanna Heddergott aus Pattensen organisiert. Dazu kamen noch mehrere junge Helferinnen und Helfer. Innerhalb weniger Tage stand der Plan, und die Hilfsbereitschaft, Kuchen zu backen, war bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen groß.

So kamen in Arnum tags zuvor etwa zehn Kuchen auf den Tisch und 400 Euro in die Sammelbox. In Pattensen waren es 15 Kuchen in verschiedenen Geschmacksrichtungen und Farben. Kleine Kuchen mit Zitronengeschmack waren sogar mit der blau-gelben Flagge der Ukraine verziert. Dass am Ende rund 1000 Euro zusammenkamen, begeisterte die Jugendlichen. „Der Großteil der Besucher hat sehr großzügig Geld gespendet“, sagte Tobias.

Gelb-blau: Kleine Kuchen in den Farben der ukrainischen Flagge sind beim Spendencafé im Angebot. Quelle: Mark Bode

Zu den Besucherinnen gehörte auch Marita Tillmann. „Es ist sehr schön, dass sich die jungen Menschen so einbringen“, sagte sie. „Es ist gut, dass so viel für die Menschen aus der Ukraine gemacht wird.“ Jörg Claaßen, Diakon bei St. Lucas, war ebenfalls sehr angetan vom Engagement. „Wir danken den Jugendlichen aus dem Kirchenkreis herzlich für ihre tolle Idee und den großartigen Einsatz.“ Für Springe kalkulierte Tobias mit etwa 600 Euro an Spenden, sodass voraussichtlich 2000 Euro an die Hilfsorganisation übergeben werden können.

Die Diakonie Katastrophenhilfe arbeitet in der Ukraine mit der Partnerorganisation Hungarian Interchurch Aid zusammen, die Lebensmittel und Hygieneartikel an Geflüchtete innerhalb der Ukraine verteilt. Darüber hinaus ist die Diakonie mit weiteren Netzwerken im engen Austausch, um Soforthilfen bereitzustellen. Dazu zählen beispielsweise Nahrungsmittel, Wasser und Notunterkünfte.