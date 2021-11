Schulenburg

Auf dem Tisch liegen neben diversen Spielen für eine Konsole Verpackungen von Keksen, Schaumwaffeln und Bonbons, dazu stehen angebrochene Flaschen mit Softdrinks und Wasser herum. Nach gesunder Ernährung sieht das nicht aus. Im Fernsehen läuft ein Musikvideo eines Rappers, was jemand per Fernbedienung stumm schaltet. Um den Tisch herum haben es sich sieben Mädchen und ein Junge gemütlich gemacht. „Wir essen und trinken das Zeug nicht immer“, sagt Svea und schaut etwas schuldbewusst drein. „Wir trinken sonst viel Tee“, ergänzt Frida schnell. Was auch immer sie essen und trinken – es entsteht schnell der Eindruck, dass sich die Investition der Thomasgemeinde in Schulenburg gelohnt hat. Jugendliche nehmen den im September eröffneten Raum an, im Schnitt sind es zehn pro Treffen. Diesen Raum sollen sie in Eigenregie verwalten. Doch klappt das reibungslos? Und was haben die Nutzer noch vor?

25.000 Euro hat das Herrichten des Raumes in der Nähe des Corvinushauses nach Angaben des Kirchenvorstandsvorsitzenden Thorsten Quindel gekostet. Nach langen Planungen wurde das Projekt in diesem Jahr schließlich umgesetzt. Möglich gemacht wurde es dank der Unterstützung vieler ehrenamtlicher Helfer, die beispielsweise das Gebäude von außen gestrichen hatten oder einen Teil der Ausstattung spendeten.

Krökeltisch und Netflix

„Es ist cool hier“, sagt die 15-jährige Leonie. „Man trifft viele Leute, die man nicht näher kennt.“ Die Beschäftigungsmöglichkeiten sind vielfältig. Im Eingangsraum steht ein schicker Krökeltisch, im zweiten Raum befindet sich eine Couch in einer Ecke, um den großen Tisch stehen zahlreiche Stühle herum, ein Flachbildfernseher mit Netflixnutzung und samt Anschluss einer Playstation sind vorhanden, dazu eine kleine Küchenzeile, in der theoretisch sogar gekocht werden kann. Gesellschaftsspiele sind in einem Schrank verstaut. An einer Wand hängt eine Dartscheibe.

Aria (links) und Svea vertreiben sich die Zeit gerne mit Krökeln. Quelle: Mark Bode

Kostenloses WLAN können die Jugendlichen ebenfalls nutzen. Möglich wurde das durch die Freifunkinitiative, die von Mitgliedern von Bündnis 90/Die Grünen unterstützt wird. „Da der Jugendraum keinen eigenen Internetanschluss besitzt, musste dieser erst einmal erschlossen werden“, sagt Ratsherr Michael Dreves. So installierte er vom Corvinushaus ausgehend insgesamt drei Router, damit das Internet zum Jugendraum gelangt.

Junge Erwachsene schieben anfangs Projekte an

Die ersten wöchentlichen Treffen, die immer ab dem späten Freitagnachmittag geplant waren, standen meist unter einem Motto. Sophie Blume (21) und Annika Günther (19), die in der Kirchengemeinde engagiert sind, haben die Leitung und Planung übernommen. Vorerst. „Wir hatten uns ein paar kleine Projekte für den Anfang überlegt, damit die Sache überhaupt in Gang kommt“, sagt Blume. Dazu zählten unter anderem: T-Shirts batiken, Stockbrot backen und ein Krökelturnier.

Wer vor Ort lieber in Ruhe mit jemandem quatschen möchte oder eher ein Gesellschafts- oder Kartenspiel spielen möchte, ist im Handeln frei. „Wir finden eigentlich immer eine Lösung“, sagt die 14-jährige Aria. Oft stimmen sich die Jugendlichen schon vorab in einer Whatsapp-Gruppe ab.

Einziger Junge findet es „richtig cool“

Inzwischen hat sich ein fester Stamm an Besuchern etabliert, zu dem die Anwesenden zählen. Auffällig: Timon (14) ist der einzige Junge. Seine Mutter habe ihm vorgeschlagen, sich den Jugendraum einmal näher anzuschauen, statt sonst weitgehend zu Hause im Zimmer zu sitzen. „Ich wusste anfangs nicht, was mich hier erwartet“, sagt Timon zögerlich. Die Frage, wie er sich als Hahn im Korb fühlt, behagt ihm nicht so recht. Einige Mädchen kichern. „Ich finde es richtig cool hier“, sagt er schnell und blickt zu Boden.

Nachdem Blume und Günther anfänglich den Schlüssel für den Jugendraum verwaltet hatten, ist er inzwischen in den Besitz der Jugendlichen übergegangen. „Wir stimmen uns untereinander ab“, sagt Frida, die auch dem Pattenser Jugendparlament angehört. Wer Bedarf hat, kann den Raum auch an anderen Tagen der Woche nutzen. „Es ist nicht zwangsläufig nur auf den Freitag begrenzt“, sagt Blume.

Plissee und Graffiti sind geplant

Die Gruppe an Jugendlichen hat inzwischen einige Ideen entwickelt, wie die Räume noch weiter verschönert werden sollen. Beispielsweise wünschen sie sich ein Plissee für das Fenster. „Das ist schon in Planung“, sagt Blume. spätestens im Frühjahr soll auf der Terrasse ein kleiner Grillplatz geschaffen werden. Die weiße Fassade soll ebenfalls noch bunt gestaltet werden. Dazu plant die Gruppe zunächst einen Workshop mit einem Graffitikünstler, um die Technik zu erlernen. „Wir wollen an einer Wand drinnen eine Collage anbringen, zu der jeder und jede ein bemaltes Stück beiträgt“, sagt Günther. Ein Name für den Jugendraum wird ebenso gesucht. Dazu soll ein ansehnliches Logo entstehen.

Das gemeinsame Kochen stehe ebenfalls schon auf der To-Do-Liste. „Man könnte eine Schnitzeljagd oder eine Nachtwanderung machen oder in Hannover Schlittschuhlaufen gehen“, regt die 16-jährige Jana an. „Wir sind bei allen Vorhaben eng mit dem Kirchenvorstand im Kontakt“, sagt Blume. Vorhaben können durchaus auch finanziell unterstützt werden.

Von Mark Bode