Fünf Jugendliche aus dem Stadtgebiet im Alter von 13 und 14 Jahren haben am Sonntag gegen 18 Uhr eine Betonröhre auf einem Spielplatz an der KGS Pattensen in Brand gesetzt. Sie gaben an, mit Benzin experimentiert zu haben, teilte die Leiterin des auch für Pattensen zuständigen Kriminalermittlungsdienstes in Springe, Nadine Steuer, mit.

Dabei habe es einen kleinen Brand gegeben, der auch die Außenwand der Sporthalle verrußte. Das werde allerdings nicht als Schaden gewertet, weshalb die Polizei auch keine weiteren Ermittlungen anstelle. Es habe auch keine Verletzten gegeben. Die fünf Jugendlichen wurden in die Obhut der Eltern übergeben.

Jugendliche rufen selbst die Feuerwehr

Die Ortsfeuerwehr Pattensen rückte gemeinsam mit der Ortsfeuerwehr Koldingen an. „Die Jugendlichen haben uns selbst informiert“, sagt Ulrich Fleischmann, Ortsbrandmeister der Feuerwehr Pattensen. Sie sollen das Feuer auch selbst schon fast gelöscht haben. „Wir haben nur noch einmal nachgelöscht“, sagt Fleischmann. Die Feuerwehr Koldingen wird bei Einsätzen in Pattensen-Mitte zurzeit immer automatisch mit alarmiert, da ein Löschfahrzeug gerade in Reparatur ist.

