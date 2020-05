Pattensen

Politische Arbeit braucht Zeit. Das haben die 13 Mitglieder des ersten Pattenser Jugendparlaments in ihrem ersten Amtsjahr gelernt. Knapp 40 Prozent der 1250 wahlberechtigten Pattenser Jugendlichen hatten das Gremium Ende Mai 2019 gewählt. Angesprochen auf ein Fazit, ist der Zeitfaktor gleich das Erste, was die Jugendlichen nennen. „Wir entwickeln eine Idee und stellen einen Antrag. Der wird dann in den zuständigen politischen Ausschüssen der Stadt diskutiert, zurück in die Fraktionen verwiesen, landet wieder bei uns, wird neu formuliert und dann geht es wieder von vorne los“, sagt Torben Löhr.

Ebenso überrascht waren die Mitglieder darüber, wie lange Sitzungen der städtischen Ausschüsse und des Rats dauern können. Lilli Engelhardt erinnert sich: „Vor einem Jahr habe ich meine erste Sitzung des Finanzausschusses besucht. Ich dachte: Wie lang kann das schon dauern?“ Es dauerte vier Stunden. Doch keiner der Mitglieder des Jugendparlaments hat sich von der Arbeit und den zum Teil langwierigen Abläufen in der Politik abschrecken lassen. Alle sind noch dabei.

Ein Jahr Jugendparlament : eine Bilanz

Johannes Kei Lorenz sagt, dass auch Jugendliche außerhalb des Gremiums am häufigsten von den zum Teil langen Wegen von der Idee bis zur Umsetzung überrascht seien. „Viele finden es zum Beispiel gut, dass wir den Bau von weiteren Solarbänken in der Stadt fordern. Doch bereits zwei Wochen nach unserer öffentlich geäußerten Idee fragen sie: Wo bleiben die Bänke denn jetzt?“, sagt Lorenz.

Neben den Solarbänken fordern die Jugendlichen von der Stadt auch den Bau eines Calisthenics-Parks. Dabei handelt es sich um ein Areal, auf dem verschiedene Sportgeräte aufgebaut sind. Diese Projekte sollen es für die erste und über zwei Jahre gehende Amtszeit des Jugendparlaments dann auch sein. Jugendbürgermeister Joshua Kimpioka hält diese Beschränkung für wichtig. „Wir alle haben Spaß an der Arbeit im Jugendparlament. Aber ein wenig Erfolg noch während unserer Amtszeit zu sehen, wäre auch schön.“

Ideen für die Zukunft

Florian Ernst stimmt zu. „Wir wollen aktuell etwas für die jetzt hier lebenden Jugendlichen erreichen“, sagt er und ergänzt, dass bereits entwickelte Ideen für die Zukunft nicht verfallen. So hatte das Jugendgremium zu Beginn der Amtszeit auch den Bau eines Skateparks vorgeschlagen. „Der ist bei der aktuellen Lage des städtischen Haushalts nicht zu bezahlen. Aber Zeiten ändern sich und es wird auch nach uns noch weitere Jugendparlamente geben“, sagt er.

Werden die Jugendlichen von den gewählten Mitgliedern des Rats der Stadt ernst genommen? Jugendbürgermeister Kimpioka bestätigt das. „Wir haben eher das gegenteilige Problem. Manchmal müssen wir uns davon abgrenzen, von anderen vereinnahmt zu werden“, sagt er. Der Jugendbürgermeister betont, dass es sich um ein unabhängiges Gremium handele. „Manchmal wird uns vorgeworfen, dass wir der SPD zu nahe stehen“, sagt Kimpioka. Seine Mutter ist die SPD-Ratsfrau Marion Kimpioka. Der Vater von Florian Ernst ist SPD-Ratsherr Jens Ernst. „Dazu kommt die enge Zusammenarbeit mit der SPD-Bürgermeisterin Ramona Schumann“, sagt Kimpioka.

Jugendparlament ist parteipolitisch unabhängig

Torben Löhr führt jedoch an, dass gerade auch die Unabhängigkeit von Parteien zu einer großen Einheit innerhalb des Gremiums führe. „Wir diskutieren offen über unsere Themen und nicht parteipolitisch“, sagt er. Auch Florian Ernst sieht das als Vorteil. „Wir können uns in Diskussionen individuell auch überzeugen lassen und unsere Meinung ändern. Wir müssen nicht auf die Meinung einer Partei im Hintergrund Rücksicht nehmen“, sagt er.

Die Jugendlichen sehen es als ihre Aufgabe an, den Jugendlichen im Stadtgebiet eine Stimme zu geben. „Jede Generation hat ihre Bedürfnisse. Senioren haben eine andere Sicht auf die Welt als Jugendliche“, sagt Ernst. Politisch gesehen hat das Jugendparlament allerdings keine vollwertige Stimme. Jugendbürgermeister Joshua Kimpioka darf in den Ratssitzungen immer nur eine Empfehlung des Gremiums abgeben. Zu Beginn haben die Jugendlichen das kritisch gesehen. Doch das hat sich geändert.

Die Jugendlichen haben wahrgenommen, unter welchem öffentlichem Druck die ehrenamtlichen Ratspolitiker teilweise stehen, ganz aktuell in der sehr engagierten Diskussion um den Standort der neuen Grundschule in Schulenburg. Torben Löhr sagt: „Aus meiner Sicht ist es gut, dass wir keine vollwertige Stimme haben. Das nimmt uns auch ein Stück aus der Verantwortung.“

Jugendpflegerin begleitet das Gremium

Betreut wird das Gremium von Jugendpflegerin Claudia Schoppmeier. Sie ist stolz auf das Jugendparlament. „Die Mitglieder sind unterschiedlichen Alters und jeder hat seine individuelle Facetten. Doch sie sind harmonisch zusammen gewachsen“, sagt sie. Schoppmeier hat zu Beginn gemeinsam mit den Jugendlichen die politischen Sitzungen besucht. „Ich wollte sie bei ihren ersten Schritten begleiten. Jetzt ziehe ich mich nach und nach zurück“, sagt die Jugendpflegerin. Für Fragen aller Art stehe sie aber jederzeit weiterhin zur Verfügung. Da es das erste Jugendparlament der Stadt ist, mussten auch noch viele Organisationen abgesprochen und geeignete Strukturen gefunden werden. „Das wird in der zweiten Amtszeit sicherlich einfacher“, sagt Schoppmeier.

Das Jugendparlament wird immer für zwei Jahre gewählt. Lilli Engelhardt, Johannes Kei Lorenz und Mila Revink kündigten schon an, dass sie sich voraussichtlich noch einmal für die Wahl aufstellen lassen wollen. Florian Ernst und Joshua Kimpioka werden die Altersgrenze 2022 allerdings schon überschritten haben. Die Kandidaten dürfen 14 bis 21 Jahre alt sein. Ist möglicherweise eine Kandidatur für den Rat der Stadt denkbar? Kimpioka schließt das nicht für alle Zeiten aus. „Doch wer für das Gremium kandidiert, muss auch bereit dafür sein“, sagt er. Zur Kommunalwahl im nächsten Jahr wird seine Zeit voraussichtlich noch nicht gekommen sein, führt Kimpioka aus.

Die Wahl des Jugendparlaments soll 2022 gemeinsam mit der Kommunalwahl stattfinden. Ein Termin steht noch nicht fest.

Schumann lobt Diskussionskultur der Jugendlichen Bürgermeisterin Ramona Schumann bezeichnete die Gründung eines Jugendparlaments in Pattensen gleich zu Beginn ihrer Amtszeit im Jahr 2014 als Herzensprojekt. Sie ist begeistert von dem Engagement der Jugendlichen. „Von ihrer Art zu arbeiten, könnte sich mancher erwachsene Politiker eine Scheibe abschneiden“, sagt sie. Dabei lobt sie besonders, dass die Jugendlichen Diskussionen zu verschiedenen Themen immer wieder reflektieren, in Frage stellen und gegebenenfalls auch neue Informationen anfordern. „Auch die Ratsunterlagen studieren sie genau. Da kommen manchmal sehr detaillierte Nachfragen“, sagt Schumann. Das Gremium sei für die Stadtverwaltung und die Politik ein wichtiger Ansprechpartner geworden. „Manchmal denken wir Erwachsene uns Themen aus, von denen wir meinen, dass sie für Jugendliche interessant sind. Jetzt können wir direkt nachfragen und bekommen manchmal auch zu hören, dass wir falsch lagen“, sagt die Bürgermeisterin.

Von Tobias Lehmann