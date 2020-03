Pattensen-Mitte

Vier große Säcke voller Müll haben Jugendliche am Freitagnachmittag rund um die KGS in Pattensen gesammelt. Aktive und ehemalige Schüler der Ernst-Reuter-Schule starteten am Schuleingang mit der seit Januar geplanten Müllsammelaktion.

„Wir vom Jugendparlament hatten gehört, dass sich Anwohner über Zigarettenstummel und vor allem Glasscherben beschwert haben, die ursächlich wohl von Jugendlichen stammen“, begründete Jugendbürgermeister Joshua Kimpioka das Engagement der Pattenser Jugendvertretung.

Zwei Stunden im Einsatz

Ursprünglich wollten die Jugendlichen die beanstandete Strecke von der Schule bis zur Bahnstraße aufräumen. Stadtjugendpflegerin Claudia Schoppmeier, die das Jugendparlament betreut und am Freitag mitsammelte, sagte: „Beim Nachschauen haben wir heute jedoch bemerkt, dass dieser Bereich aktuell eigentlich recht ordentlich und sauber ist.“

Damit die mit Handschuhen, Greifzangen und Müllbeuteln ausgestatteten sechs Jugendlichen – die anderen fehlten entschuldigt – nun nicht umsonst in ihrer Freizeit zur Schule gekommen waren, entschloss man sich dazu, einfach rund um die Ernst-Reuter-Schule sauber zu machen. Dabei kamen in den zwei Arbeitsstunden bis 18 Uhr insgesamt vier große Säcke voller Müll zusammen. Dazu gehörte Papier ebenso wie Verpackungsmaterial.

„Wenn mehr Leute vernünftig wären ...“

„Wenn mehr Leute vernünftig wären und nichts einfach so wegwerfen würden, müsste es solche Sammelaktionen wie diese von uns hier gar nicht mehr geben“, stellte Torben Löhr fest. Das Fazit von Kimpioka lautete: „Wenn die Straßen und Wege frei von Dreck sind, ist das für jeden angenehm.“

Lesen Sie auch

Von Torsten Lippelt