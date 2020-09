Pattensen

Die Mitglieder des Jugendparlaments Pattensen sollen künftig auch in einer ausschließlichen Briefwahl bestimmt werden können. Dieser Antrag des Jugendparlaments wird von der Stadtverwaltung befürwortet.

Bisher war vorgesehen, die Wahl des Jugendparlaments immer an eine weitere Wahl in der Stadt anzugliedern, wie etwa des kommunalen Rats oder auch des Europaparlaments. Das erspart der Stadt Organisation sowie zusätzliche finanzielle Aufwendungen. Im nächsten Jahr wird die Wahl des Jugendparlaments voraussichtlich gemeinsam mit der Kommunalwahl organisiert.

Bisher nur zwei Wahllokale für Jupa-Wahl

Allerdings wird die Vertretung der Jugendlichen in der Stadt Pattensen alle zwei Jahre neu gewählt. So kann es auch sein, dass zu dem Zeitpunkt keine weitere Wahl in der Stadt sein wird. Bisher war vorgesehen, dass in so einem Fall zwei Wahllokale eingerichtet werden: eines in der Ernst-Reuter-Schule und eines im Rathaus.

Das birgt laut Jugendparlament jedoch die Gefahr, dass die Wahlbeteiligung sinkt, da nicht alle Kinder und Jugendlichen am Wahlsonntag die Möglichkeit haben, nach Pattensen-Mitte zu kommen. Damit sei auch eine gleichberechtigte Wahl gefährdet.

Kein Wahlbezirk soll mehr als 2500 Einwohner umfassen

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass nach der Niedersächsischen Kommunalwahlordnung kein Wahlbezirk mehr als 2500 Einwohner umfassen soll. Das wäre bei lediglich zwei ausgewiesenen Wahllokalen nicht möglich. Die Verwaltung empfiehlt dem Rat der Stadt deshalb, dem Antrag des Jugendparlaments zu folgen und eine reine Briefwahl des Jugendparlaments zuzulassen, wenn zu dem Zeitpunkt keine weitere Wahl in der Stadt ansteht.

Eigentlich sollte der Antrag der Jugendlichen bereits in der Ratssitzung am 10. September abgestimmt werden. Doch das Gremium hat den Antrag noch einmal zurückgezogen, um weitere Details zur Organisation einer möglichen Briefwahl hinzuzufügen.

