Die beiden Jungstörche, die in einem Nest in Koldingen heranwachsen, sind spät geschlüpft und mit der Entwicklung entsprechend spät dran – aber es geht ihnen gut. So lautet die Einschätzung von Weißstorchexperte Jürgen Körber aus Laatzen. Die beiden jungen Vögel sind zwar schon recht groß gewachsen, anders als andere Jungstörche im Umkreis machen sie aber noch keine Flugversuche. Körber glaubt, dass die Koldinger Jungen Ende der kommenden Woche damit anfangen werden.

Wenig Nahrung in Koldingen

Experten hatten dem Storchennachwuchs in Koldingen – dem ersten seit den 1950er-Jahren – nicht viele Chancen eingeräumt. Die Elternvögel sind noch jung, vermutlich ist es ihre erste Brut. Sie haben zwar einen guten Nistplatz auf der Nisthilfe gefunden, die eine Grundstücksbesitzerin am Jeinser Weg errichtet hat. „Aber Koldingen ist kein Storchenland“, sagt Körber besorgt. Es gibt in der Nähe zu wenig Grünland, wo die Störche ihre Nahrung finden.

Weil sie Mühe hatten, für sich selbst und ihre Brut im Umkreis ausreichend Futter zu finden, hätten die Elternvögel die frisch geschlüpften Küken schon sehr früh allein gelassen, um weiter entfernt nach Nahrung zu suchen, meint Körber. Auch in diesen Tagen fliegen sie unermüdlich hin und her, um die weit aufgerissenen Schnäbel der Nachwuchsstörche zu stopfen.

