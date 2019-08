Pattensen

Nele Habermann aus Pattensen ist Vizeweltmeisterin der Jungzüchter. Mit diesem Titel krönte die 17-Jährige, die für den Pferdezuchtverein (PZV) Burgdorf/ Leinetal startet, eine intensive, aufregende und erfolgreiche Saison.

Ihre ersten Jungzüchtererfahrungen sammelte Nele auf dem Hof der Familie Fricke an der Dammstraße in Pattensen-Mitte. Zusammen mit ihren Freundinnen und dem Pony Pollux startete sie auf den unterschiedlichen Jungzüchter-Wettbewerben. Da sie fleißig Theorie gelernt und mit dem Pony geübt hatte, stellten sich schnell die Erfolge ein.

Als mehrfache Bezirks- und Landesmeisterin wurde sie Anfang Mai in den Kader des Hannoveraner Verbandes berufen. Damit fing eine sehr intensive Zeit des Lernens und der Fortbildung an – galt es doch, sich optimal auf die bevorstehenden Deutschen- und Weltmeisterschaften vorzubereiten.

So sieht eine Weltmeisterin aus: Nele Habermann aus Pattensen. Quelle: privat

Erfolge bei Deutscher Meisterschaft und WM

Die Deutschen Meisterschaften wurden in Schwaiganger, Bayern ausgetragen. Teilnehmer aus zwölf deutschen Warmblutzuchtverbänden waren am Start. Nach einer sehr schweren Theorie, Beurteilung und Freispringen von Pferden und dem Vorstellen eines für Habermann fremden Pferdes vor der Richterkommission belegte Nele den 3. Platz in der Einzelwertung. Mit dem Juniorteam wurde sie Fünfte.

Knapp vier Wochen später ging es dann zur WM nach Stadl-Paura in Österreich. Auch hierfür war noch mal intensives Lernen angesagt, da die WM komplett auf Englisch stattfand. 150 Jungzüchter aus neun Nationen waren am Start. Teilnehmer aus Kanada, USA, Irland Schweden, Dänemark und Niederlande hatten auch den weiten Weg auf sich genommen.

Starker Teamgeist trägt die Mannschaft

Die acht Jungzüchter des Hannoveraner Verbandes, aufgeteilt in Junior und Senior Team, waren perfekt von ihren Trainern vorbereitet worden. Dazu kam der starke Teamgeist innerhalb der Mannschaft.

Nach einem perfekten Start in der Theorie, die Habermann zu 100 Prozent gewann, ging es weiter zur Beurteilung von Pferden. Beim sogenannten Herausgebrachtsein eines Pferdes, dazu zählt das Einflechten der Mähne, belegte das Junior Team um Habermann den 2. Platz. Beim Fairplay-Preis wurde das Hannoveraner Team Zweiter knapp hinter Irland.

Am 2. Tag der WM, war dann die Königsdisziplin, das Mustern, dran. Per Los wird den Jungzüchtern, ein fremdes Pferd zugeteilt. Die Teilnehmer haben dann 15 Minuten Vorbereitungszeit, um das Pferd ideal der internationalen Richterkommission vorzustellen. Auch hier glänzte Nele mit einer perfekten Leistung.

Erfolgreich: Nele Habermann mit Salerno bei der WM. Quelle: privat

Das ganze Team ist Weltmeister geworden

Zur Siegerehrung wurde es dann spannend und so war die Freunde der mitgereisten Freunde und Fans riesig, als Nele dann als Vizeweltmeisterin aufs Podest stieg, knapp geschlagen von ihrer Teamkollegin.

Weiterhin war die Freude groß, als das Juniorteam Weltmeister mit der Mannschaft wurde – und zum krönenden Abschluss kam es, als es hieß, das gesamte Hannoveraner Team ist Weltmeister unter allen gestarteten Nationen geworden.

Mehr ging nicht. Und so wurde bis spät in die Nacht gefeiert und schon mit einem Auge auf die WM 2021 in den Niederlanden geschaut.

