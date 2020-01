Hüpede/Oerie

Die Kreisstraße 203 ist ab Montag, 6. Januar, bis zum Sommer voll gesperrt. Eine Umleitung über die Landesstraße 402 ist ausgeschildert. Auch die Buslinien 310 und 320 sind betroffen. Bei der 310 entfällt die Haltestelle Hüpede/Im Felde in Fahrtrichtung Eldagsen. Eine Ersatzhaltestelle wird in der Einmündung Bennigser Straße/Wiesenstraße eingerichtet. Bei der 320 entfallen die Haltestellen Hüpede/Krugstraße und Hüpede/Im Felde in beiden Fahrtrichtungen. Fahrgäste werden gebeten die Ersatzhaltestelle in der Einmündung Bennigser Straße/Wiesenstraße zu nutzen.

Bauarbeiten sollen bis Ende Juni dauern

Die K203 führt von der Bundesstraße 3 durch Oerie und Hüpede – und über den Hüpeder Bach. Die Region will die Brückenkonstruktion ertüchtigen, damit sie größere Lasten aushält. Die geschätzten Baukosten gibt die Region mit 460.000 Euro an, es wurden Fördermittel von Bund und Land beantragt. Die Bauarbeiten sollen bis Ende Juni dauern, solange wird auch die Vollsperrung gelten. Die Sperrung im Bereich der Baustelle wird aus Gründen des Arbeitsschutzes eingerichtet, Radfahrer und Fußgänger können dort weiterhin passieren.

Von Kim Gallop