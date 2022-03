Pattensen-Mitte

Schon die Eingangsfrage bringt die 34-Jährige Nadiia Shtefaniuk aus der Fassung. Nach dem „Wie geht es Ihnen?“ kämpft die gebürtige Ukrainerin zunächst gegen die Tränen an, verliert diesen Kampf aber und versteckt ihr Gesicht an der Schulter ihres Verlobten. Johannes Weibert sitzt neben ihr in der Oase der KGS Pattensen, legt den Arm um ihre Schulter. Der 32-Jährige ist Lehrer an der Ernst-Reuter-Schule und spricht mit ruhiger Stimme. „Es ist gerade sehr schwer für uns“, sagt er. Ihre Mutter, den jüngeren Bruder sowie eine Freundin der Familie konnten sie kürzlich von der ukrainischen Grenze abholen. Doch Teile ihrer Familie sind noch immer in der Ukraine. 

Ukrainerin verlässt Heimat nach Krim-Annexion und zieht nach Pattensen

Weibert und Shtefaniuk sind ein gutes Beispiel dafür, dass es zwischen Russen und Ukrainern harmonisch zugehen kann. Er wurde in Russland geboren und kam mit seiner Familie als Russlanddeutscher 1996 in den Westen. Sie lebte bis 2014 in Odessa am Schwarzen Meer. Dann annektierte Russland die Krim. „Ich hatte damals große Angst“, sagt sie. Ihr Weg führte sie deshalb ebenfalls nach Deutschland. Sie arbeitet inzwischen als Architektin und steht eigentlich kurz vor dem Masterabschluss ihres Studiums. Doch ob sie diesen nun schafft, vermag sie nicht zu beurteilen. „Ich habe so viele Gedanken im Kopf und kann mich nicht richtig konzentrieren“, sagt die 34-Jährige. Außerdem wolle sie ihre Zeit derzeit lieber dafür nutzen, hier ankommenden Menschen in irgendeiner Form zu helfen. „Ich könnte beispielsweise dolmetschen“, sagt sie.

Als russische Truppen in die Ukraine einmarschierten, waren Shtefaniuk und Weibert entsetzt. Shtefaniuk war mit ihrer Familie, die inzwischen in Kiew lebte, regelmäßig im Kontakt und forderte sie auf, schnellstmöglich geschlossen das Land zu verlassen. Ihre Eltern und der Bruder entschieden sich, zunächst zu ihrem Haus auf dem Land auf halber Strecke nach Odessa zu fahren. Ihre Großeltern wollten aber weiterhin auf das Haus in der Hauptstadt aufpassen. Mit den letzten Spritreserven seien sie im etwa 250 Kilometer entfernten Ziel angekommen. „Alle Tankstellen auf dem Weg hatten geschlossen“, berichtet Weibert.

Flucht über Grenze zur Slowakei

Schnell wurde allen klar, dass die Familie auch dort nicht dauerhaft sicher sei, daher entschied man sich zur Flucht. „Sie fanden eine Tankstelle, die noch Diesel verkaufte und machten sich auf den Weg zur Grenze“, sagt Weibert. Shtefaniuks älterer Bruder, der in Braunschweig lebt, prüfte im Internet, welche Grenzübergänge am wenigsten überlaufen sind und kam schließlich auf eine Route zur Slowakei.

Weibert und Shtefaniuk wird dieser Trip lange in Erinnerung bleiben. Sie machten sich Freitagnachmittag auf den Weg. „Wir fuhren die halbe Nacht bis 3 Uhr, dann suchten wir uns ein Hotel in Polen“, berichtet der KGS-Lehrer und nennt das Erlebnis „surreal“. Da sie mit der flüchtenden Familie per Handy regelmäßig im Austausch waren, wussten sie, dass sie sich am nächsten Morgen nicht zu sehr beeilen mussten. Die Wege zur Grenze waren auf der ukrainischen Seite auch in diesem Bereich voll. Nachmittags kam das Paar an der Grenze an. „Wir mussten noch fünf Stunden warten, dann waren sie bei uns“, sagt Shtefaniuk.

Hotelmitarbeiter und KGS-Schulleitung sind hilfsbereit

Sie fuhren wieder bis nach Polen, schliefen im Hotel. „Die Hilfsbereitschaft dort war richtig toll. Die wollten gar kein Geld von uns für die Übernachtung“, sagt Weibert. Am nächsten Tag fuhren sie weiter zu ihrem Wohnort nach Hemmingen, meldeten ihre geflüchteten Familienmitglieder bei der örtlichen Polizei und brachten sie anschließend zum Ankunftszentrum Bad Fallingbostel. Hierfür ließ sich Weibert vom Unterricht an der KGS befreien, was problemlos möglich gewesen war. Nach wenigen Tagen dort fanden sie eine private Unterkunft in Pattensen. Dort leben die drei nun vorerst.

Die Sorgen um Shtefaniuks Vater und Großeltern sind allerdings weiterhin groß. „Oma und Opa sind in der Zwischenzeit auch aufs Land zu ihrem Sohn geflüchtet“, sagt Nadiia Shtefaniuk. „Anfangs hatte ich alle fünf Minuten mit meinem Vater geredet und hatte Panikattacken“, berichtet sie. Ihr kommen Tränen, als sie von einem traumatischen Erlebnis berichtet. Während eines Telefonats mit ihrem Vater brach die Handyverbindung mitten im Gespräch ab. „Die Internetverbindung war nur kurz weg. Aber wir dachten natürlich sofort, dass etwas Schlimmes passiert ist“, sagt Weibert. Die Aufklärung folgte kurz darauf bei einem erneuten Anruf des Vaters.

Nachrichten gibt es nur noch in kleinen Dosen

Die Nachrichten rund um den Krieg in der Ukraine verfolge das Paar inzwischen nur noch oberflächlich. „Wir haben gemerkt, dass es uns nicht gut tut, wenn wir alles ganz genau verfolgen“, sagt Weibert. „Sonst werden wir beide noch verrückt.“ Ohnehin sei ein Abschalten derzeit kaum möglich. Das Arbeiten sei daher eine willkommene Abwechslung und Ablenkung.

Die Tränen kommen bei Shtefaniuk bei der Frage nach der Hochzeit erneut zurück. Weibert antwortet: Eigentlich sei die Feier bereits für August im Harz geplant gewesen. Doch nun ist alles fraglich. Nach Feiern ist niemandem in der Familie zumute. „Wir haben derzeit ganz andere Sorgen“, sagt Weibert.

Von Mark Bode