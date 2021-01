Pattensen-Mitte

Beim Chemieunterricht würden Schüler gewöhnlich Flüssigkeiten in verschiedenen Farben, unangenehme Gerüche und aus Bunsenbrennern aufsteigende Flammen erwarten. Doch in dieser Zeit des Corona-Lockdowns und der weitgehenden Abkehr des Präsenzunterrichts ist Erfindungsreichtum gefragt. „In der Schule würde ich natürlich andere Experimente durchführen. Aber bei unseren Videokonferenzen reichen auch Essig, Wasser und eine Kerze aus, um chemische Reaktionen demonstrieren zu können“, sagt Anne Niehsen. Die 29-Jährige ist seit fast einem Jahr Lehrerin an der KGS Pattensen. Sie berichtet über die besonderen Herausforderungen für Lehrkräfte in der Zeit des Homeschoolings.

Extra für das Gespräch mit dieser Zeitung kommt Niehsen von ihrem Wohnort in Hannover wieder nach Pattensen. Nach mehr als einem Monat ist es für sie der erste Besuch in der Schule am Platz Saint Aubin. „Es ist schön, mal wieder hier zu sein“, sagt sie – wenngleich sie nur wenige Schüler sieht und noch weniger andere Lehrkräfte. „Das fehlt mir sehr: Einfach mal in einer Pause bei einem Kaffee mit den Kollegen über Gott und die Welt zu quatschen“, sagt sie. Auch der direkte Austausch mit den Schülern komme derzeit zu kurz. Im Unterricht, den sie weitgehend per Videokonferenz zu den üblichen Schulstunden anbietet, bekommt sie zwar einen Teil der Schüler zu Gesicht. „Es ist aber nicht mit dem Präsenzunterricht vergleichbar.“

Unterricht vor der Webcam sorgte für unangenehmes Gefühl

Es sei ihr anfangs schwergefallen, sich nach den Weihnachtsferien vor die Kamera an ihrem Laptop zu setzen und die Schüler aus der Distanz zu unterrichten. „Das war zunächst schon ein unangenehmes Gefühl, man guckt quasi an eine leere Wand.“ Unangenehm sei dies besonders dann, wenn ein Großteil der Schüler die eigene Webcam nicht einschaltete. „Ich erkläre immer, dass es mir lieber ist, wenn ich alle sehen kann. Die meisten handeln dann auch.“ Aber nicht alle. „Das respektiere ich, denn niemand ist gezwungen, seine Kamera einzuschalten“, sagt Niehsen. Andere Schüler hätten zudem gar nicht die technische Ausstattung, um ein eigenes Video zu senden. Diese könnten nur zuhören und die gestellten Aufgaben für sich bearbeiten.

Niehsen vermittelt nur in seltenen Fällen den Schülern 90 Minuten Lernstoff. „Die Videokonferenzen sind meistens kürzer, weil es die Kinder ganz schön schlaucht. Auch ich bin anschließend erschöpfter als nach Präsenzunterricht.“ Je nach Altersklasse passe sie ihre Videokonferenzen an. In einigen Bereichen teilt sie Schüler in Kleingruppen ein, die sich dann mit bestimmten Aufgaben befassen. „Es ist toll, was technisch alles möglich ist“, sagt Niehsen.

Schülermikrofone sind bei Videokonferenzen stumm geschaltet

„In der Schule würde ich bei Gruppenarbeit von Tisch zu Tisch gehen und hören, über was die einzelnen sprechen. Per Videokonferenz ist das schwierig“, sagt sie. Die Mikrofone der Schüler sind während des Homeschoolings zunächst grundsätzlich stumm geschaltet. „Sie können sich melden und dann sprechen. Ansonsten wäre es zu chaotisch“, sagt die 29-Jährige.

Leicht chaotisch wird es manchmal ohnehin schon. Teils nehmen bei ihr zu Hause die Nebengeräusche zu, wenn ihr ebenfalls im Homeoffice arbeitender Freund gleichzeitig telefoniert oder durch die Wohnung geht. Und gelegentlich reiche die Internetleitung nicht aus, um zwei Videokonferenzen angemessen übertragen zu können. „Manchmal verstehe ich die Schüler nur abgehackt“, sagt Niehsen. Und manchmal mache ihr die Technik einen Strich durch die Rechnung, bestimmte Videoclips und Bilder per Videokonferenz zu zeigen. „Dann muss man schnell improvisieren“, sagt sie.

Gebürtige Oldenburgerin tritt Stelle an der KGS zum 1. Februar an

Das habe immerhin dazu geführt, dass sie inzwischen viel gelassener geworden sei. „Ich hätte mir natürlich grundsätzlich gerne eine andere Zeit gewünscht, um nach dem Referendariat als Lehrerin zu starten. Aber jetzt kann mich nahezu nichts mehr schockieren“, sagt sie. Zum 1. Februar des Vorjahres hatte die gebürtige Oldenburgerin ihre neue Stelle an der Ernst-Reuter-Schule angetreten.

„Sechs Wochen lang hatte ich normalen Unterricht“, berichtet sie. Dann war mit Beginn des ersten Corona-Lockdowns die Normalität dahin. Da Niehsen zu dem Zeitpunkt keine eigene Klasse betreute, wurde sie vorwiegend für die Notbetreuung eingeteilt. Erst nach den Sommerferien kehrte kurzzeitig etwas Normalität zurück. „Ich hatte im Wechselmodell eine Unterrichtsstunde zweimal abgehalten – für jede Gruppe einmal“, sagt Niehsen. Das habe zwar insgesamt länger gedauert, doch sie habe den Unterrichtsstoff dennoch weitgehend vermitteln können.

Fingerspitzengefühl bei Notenvergabe gefordert

Bei der Notenvergabe für die Halbjahreszeugnisse sei „besonderes Fingerspitzengefühl“ gefordert, sagt die Lehrerin. „Ich kann es einem Schüler doch nicht zum Nachteil auslegen, dass er sich aufgrund fehlender technischer Ausstattung nicht am Unterricht beteiligt“, sagt sie. Ansonsten lege sie schon Wert darauf, dass die Schüler sich mündlich beteiligen. Darüber hinaus bewertet sie diverse Aufgaben, die die Schüler ihr via Internet zusenden.

Im Biologieunterricht komme vereinzelt sogar das Thema Corona auf. „Im neunten Jahrgang steht jetzt Immunbiologie an. Und mit der zwölften Klasse spreche ich über Molekulargenetik und die Impfstoffe“, sagt Niehsen. „Ich will es mit dem Corona-Thema aber nicht übertreiben, weil es die Schüler sonst auch langweilt“, sagt sie.

Von Mark Bode