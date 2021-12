Pattensen-Mitte

Die Schulleitung der Ernst-Reuter-Schule bietet für Montag, 6. Dezember, ab 17 Uhr zwei digitale Infoelternabende zur Einführungs- und Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe für das Schuljahr 2022/2023 an.

Lehrer beantworten Fragen rund um die Oberstufe

Welche Wahlmöglichkeiten bestehen im Jahrgang elf? Wie melde ich mich an? Was ist eigentlich das Fachabitur? Welches Profil kann ich in der Oberstufe anwählen und welche Kurse muss ich in die Abiturnote einbringen? Diese und weitere Fragen werden dabei vom Oberstufenkoordinator Andreas Skouras und Gymnasialzweigleiter Thomas Weis beantwortet.

Los geht es von 17 bis 18 Uhr mit der Videokonferenz zur Einführungsphase. Ab 18.30 Uhr ist bis etwa 20 Uhr die Qualifikationsphase das Thema. Die Zugangsdaten, um bei den Veranstaltungen dabei zu sein, gibt es im Sekretariat. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.kgspattensen.de.

Von Mark Bode