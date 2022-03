Pattensen-Mitte

Es ist ein Bangen gewesen. Immer wieder verfolgte Niklas Zirke in den zurückliegenden Wochen in den Nachrichten und sozialen Netzwerken die Entwicklungen in der Ukraine. „Ich hatte so gehofft, dass meine Mutter noch rechtzeitig vor Kriegsbeginn wieder nach Hause kommt“, sagt der 14-jährige Schüler der Ernst-Reuter-Schule in Pattensen. Doch das klappte nicht. „Natürlich hatten wir große Angst. Ich wollte den Gedanken im Kopf nicht zulassen, dass ich meine Mutter vielleicht zum letzten Mal gesehen hatte“, sagt der Neuntklässler. Schließlich gab es doch noch ein gutes Ende für die Familie: Sein Vater Helmut Zirke (48) fuhr mit ihm nach Polen, wo sie am 28. Februar Natalia in ihre Arme nehmen und anschließend nach Hause fahren konnten.

Niklas ist glücklich, dass seine Mutter nun wieder zu Hause ist. Er habe in den vergangenen Wochen eine außergewöhnliche Unterstützung vonseiten der KGS-Lehrer und der Mitschüler erfahren, die ihn sehr bewegt und beeindruckt habe. „Die Klasse stand voll hinter mir. Viele Mitschüler hatten angeboten: Wenn du mal dein Herz ausschütten und reden willst, ruf mich an.“ Auch Klassenlehrerin Inka Hofer habe regelmäßig gefragt, wie es seiner Mutter vor Ort ergeht.

Schüler und Lehrer der Ernst-Reuter-Schule Pattensen haben mit Niklas Zirke mitgefiebert. Quelle: Mark Bode

Ukraine-Besuch wegen familiären Notfalls

Seine Mutter Natalia war aufgrund eines familiären Notfalls am 16. Februar in ihre Heimat geflogen. Ihre Mutter, die in der Nähe der Stadt Tscherkassy – etwa 200 Kilometer südöstlich von Kiew – lebt, hatte kurz zuvor einen Schlaganfall erlitten. „Ursprünglich wollte ich gern mitfliegen“, sagt Niklas. Doch seine Mutter lehnte das ab, ebenso sollte ihr Mann daheim bleiben. „Es war klar, dass das kein Urlaub wird. Ich wollte nur meine Mutter im Krankenhaus sehen“, sagt die 38-Jährige.

Über die Spannungen zwischen der Ukraine und Russland habe sich Natalia Zirke bei ihrem Hinflug keinerlei Gedanken gemacht. „Es ging nur um meine Familie dort.“ Ihre drei Geschwister leben noch immer in der Region. Sie selbst zog es im Jahr 2006 nach Deutschland. Seither besuchte sie mit ihrem späteren Mann und dann mit Sohn Niklas einmal im Jahr die ukrainische Familie.

Geplanter Rückflug fiel wegen des Krieges aus

Ihren Rückflug hatte sie für den 25. Februar gebucht. Doch nach dem Einmarsch russischer Truppen in das Land wurde dieser gestrichen. Immer wieder war sie mit ihrem Mann Helmut und Sohn Niklas per Textnachricht und Telefon im Austausch. Teils waren es besorgte Telefonate, teils sogar amüsante Nachrichten. Nachdem Niklas in deutschen Medien gehört hatte, dass alle Ukrainer eine Schusswaffe zur Verteidigung des Landes erhalten sollten, schrieb er seiner Mutter: „Mama, du kannst ein Gewehr abholen.“ Beide lachen, als sie nun – im heimischen Wohnzimmer sitzend – davon erzählen. Zu dem Zeitpunkt war es eher Galgenhumor in einer ungewissen Zeit.

Natalia Zirke und ihre ukrainische Familie bemühten verschiedene soziale Netzwerke, um eine Fluchtmöglichkeit zu finden. „Es gibt verschiedene Gruppen, in denen davon geschrieben wird, wann ein Kleinbus aufbricht“, sagt sie. Sie hätte gern ihre dort lebende Familie mitgenommen, doch diese weigerte sich – trotz eindringlicher Worte und Bitten. „Die Frau meines Bruders arbeitet beispielsweise im Krankenhaus. Die wird dort gebraucht“, sagt Natalia Zirke. So musste sie nach einem emotionalen Abschied am Morgen des 27. Februars allein in einen Kleinbus steigen.

Offene Fenster bei minus drei Grad

„Ich war die einzige Person in dem Neunsitzer ohne Kind. Ansonsten waren nur Frauen mit kleinen Kindern im Bus“, sagt sie. Parallel zu den teils verstopften Hauptstraßen ging es in Richtung polnischer Grenze. Die Besorgnis sei bei allen groß gewesen, unterwegs russischen Truppen zu begegnen. „Wir hatten die meiste Zeit die Fenster unten, um zu hören, wenn es in einem Ort Luftalarm gibt“, berichtet Natalia Zirke. Und das trotz minus drei Grad Außentemperatur.

Unterwegs wurde allen Insassen des Autos besonders mulmig, als beim Durchfahren eines Ortes tatsächlich plötzlich Sirenen aufheulten. „Der Fahrer fuhr mit Vollgas weiter. Wir mussten schnellstmöglich raus aus der Stadt“, sagt sie. Direkte Kriegshandlungen hätte sie aber nicht erlebt. An der Grenze zu Polen hätte sich der Verkehr etwa 40 Kilometer lang gestaut. „Wir kamen über Nebenstraßen bis etwa 13 Kilometer vor der Grenze auf die Hauptstraße“, berichtet sie. Die Ausreise habe lange gedauert.

Freunde treffen als Ablenkung

„Stundenlang standen wir dann in der Kälte. Ich konnte schon gar keine Nachricht mehr auf dem Handy schreiben, weil meine Hände gefroren waren“, sagt sie. Am 28. Februar gegen 15 Uhr betrat sie schließlich polnischen Boden. „Da wurden wir sehr herzlich empfangen.“ Kurz hinter der Grenze hätten unzählige Menschen mit Autos gestanden, die Mitfahrgelegenheiten angeboten hatten. Natalia Zirke habe Freunde in Polen, diese hatte sie zwischenzeitlich kontaktiert. Die Freunde holten sie an der Grenze ab und nahmen die gebürtige Ukrainerin mit zu sich. Zwischenzeitlich brachen Helmut und der vom Unterricht befreite Niklas auf, um zu den Freunden nach Polen zu fahren.

Am 1. März waren Natalia, Helmut und Niklas Zirke am späten Abend wieder bei sich zu Hause. Erschöpft, aufgewühlt und erleichtert. Doch der Krieg in der Ukraine lässt alle drei noch nicht zur Ruhe kommen. „Ich versuche mich abzulenken, indem ich Freunde treffe“, sagt Niklas. Eines sagt er in Richtung seiner Mutter noch deutlich: „Wir lassen dich nie wieder allein fahren.“

