Pattensen

Die KGS-Schülerfirma Holzwerk ist im bundesweiten Wettbewerb „Mach was! Der Handwerkswettbewerb für Schulteams“ eine Runde weiter. Von 200 eingereichten Projekten ist das von den Pattenser Schülern entworfene Multifunktionsmöbel für den Schulhof von einer Fachjury in die engere Auswahl von insgesamt noch 100 Projekten gewählt worden. Jetzt brauchen die Schüler allerdings Unterstützung. Denn die zweite Runde des Wettbewerbs wird durch ein Online-Voting entschieden.

Online für das KGS-Handwerksprojekt abstimmen

Alle 100 Projekte sind mit einem kurzen Video auf der Seite www.handwerkswettbewerb.de/voting zu finden. Dort kann auch direkt abgestimmt werden. Das Voting läuft bis Sonntag, 15. November. „Wir freuen uns über jede Stimme. Vielleicht gelingt es uns, in die Finalrunde einzuziehen“, sagt Stefan Lampen, Projektleiter und Fachobmann in der KGS für Gestaltendes Werken.

In das Finale ziehen die zehn Projekte mit den meisten Stimmen ein. Dort entscheidet dann wieder eine Fachjury über die finalen Plätze und den Sonderpreis in der Kategorie Innovation. Für das beste Projekt gewinnen die Schüler einen Städtereise in eine europäische Metropole. Die Schüler auf dem zweiten Platz dürfen sich über Tickets für ein DFB-Fußballspiel freuen. Für den dritten Platz gibt es einen Erlebnistag in einem Freizeitpark als Gewinn.

Die Schülerfirma hat zurzeit zehn Mitglieder

Ausgerichtet wird der Wettbewerb von dem Unternehmen Adolf Würth aus Kürzelsau, das gemeinsam mit der Aktion Modernes Handwerk spielerisch Handwerksberufe vorstellen und junge Menschen für das Handwerk begeistern möchte. Die rund zehn Mitglieder der seit drei Jahren bestehenden Schülerfirma Holzwerk an der KGS Pattensen hatten sich im Februar für das Projekt beworben. Sie haben ein Sitzmöbel für den Schulhof gestaltet, auf dem sich sowohl entspannen wie auch arbeiten lässt. Ein Schüler fasste das Projekt mit den Worten „Sitzen, schreiben und chillen“ zusammen.

Lesen Sie auch

Von Tobias Lehmann