Liebe geht durch den Magen – auch die zu einem Nachbarland, seiner Kultur und seiner Sprache. An der Ernst-Reuter-Schule in Pattensen gab es deshalb am Dienstag in den beiden großen Schulpausen heiße Crêpes, leckere Croissants und süße Kuchenstückchen in Blau, Weiß oder Rot – den Farben der französischen Flagge. Auf dem Kuchen prangte sogar der Eiffelturm. „Seit rund zehn Jahren feiern wir so den Jour de France oder auch den deutsch-französischen Tag“, erläuterte die KGS-Französischlehrerin Vera Schollmeyer-Brandl.

Die regelmäßige Feier soll an die Unterzeichnung des Èlysée-Vertrages am 22. Januar 1963 in Paris erinnern. Dies war der Beginn der deutsch-französischen Zusammenarbeit nach dem Zweiten Weltkrieg.

200 Schüler lernen Französisch

Aus organisatorischen Gründen hat die Pattenser KGS das Fest in diesem Jahr einen Tag vorziehen müssen. Das tat dem Heißhunger der Schüler nach den französischen Spezialitäten in den Pausen jedoch keinen Abbruch. Rund 200 Jugendliche, vom sechsten bis zum zehnten Jahrgang, lernen an der KGS derzeit Französisch. „Was vom Essen übrig bleibt, verteilen 20 der aktiv beteiligten Schüler dann über die Gänge gehend an alle, die sich bei unserem Frankreichaustausch aktiv mit einbringen“, sagte Schollmeyer-Brandl.

Der Kuchen findet reißenden Absatz. Quelle: Torsten Lippelt

Gemeinsam mit ihren Kolleginnen Stephanie Rinckhoff und Nicole Seickert hatte Schollmeyer-Brandl die Pausenaktionen vorbereitet und betreute mit ihnen die gut besuchten Stände. „Der deutsch-französische Tag ist eine gute Gelegenheit, Werbung für unser Nachbarland, seine Kultur und Sprache zu machen“, erläuterte Rinckhoff.

Im Juni werden wieder Schüler aus der französischen Partnerstadt St.-Aubin-lès-Elbeuf erwartet. Der Gegenbesuch aus Pattensen ist dann für den Herbst geplant.

Von Torsten Lippelt