Pattensen-Mitte

Die Schüler des Kurses Gesundheit und Soziales der Ernst-Reuter-Schule besuchen normalerweise alle zwei Wochen Pattenser Altenheime. Coronabedingt mussten diese Besuche in diesem Jahr jedoch entfallen. „Den Schülern ist aber auch so bewusst, dass es viele Senioren gibt, die sehr einsam sind“, sagte Lehrerin Sonja Haenicke. Deshalb haben sich die Schüler dafür entschieden, an der Aktion Weihnachten im Schuhkarton teilzunehmen. Aus den beiden Altenheimen wurden zufällig jeweils zehn Bewohner ausgewählt, die in der Vorweihnachtszeit eine kleine Überraschung erhalten.

20 Schüler stellen individuelle Pakete zusammen

Da der Kurs von insgesamt 20 Schülern belegt wird, erstellt jeder Jugendliche für einen Senioren ein individuell zusammengestelltes Päckchen. Die Pakete enthalten beispielsweise Basteleien, selbst gebackene Kekse, Marmeladen, elektrische Kerzen, Duftseife, Tee, Weihnachtsgedichte oder Stricksocken sowie eine Weihnachtskarte.

Leon-Levin Liebetrau (von links), Lina Elisabeth Scholz und Lilly Marie Blume zeigen eines der gepackten Päckchen. Quelle: privat

Der inhaltliche Schwerpunkt des berufsorientierenden Profilkurses liegt auf den Themen Gesundheit und Pflege. „Die Kooperation mit dem Altenheim ist uns sehr wichtig“, sagte Haenicke. In der Vergangenheit – bis zur Corona-Pandemie – hatten die Schüler mit den Senioren bei den Besuchen gemeinsam gebastelt, Lieder gesungen, Rätsel gelöst, gebacken oder einfach nur mit ihnen geredet. „Die Schüler erlernen so den Umgang mit älteren Menschen und erfahren viel aus deren Alltag“, sagte die Lehrerin.

Von Mark Bode