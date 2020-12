Pattensen-Mitte

Während der Corona-Pandemie ist auch bei der Organisation von Projekten eine besondere Kreativität gefragt: Schüler der Ernst-Reuter-Schule haben jetzt einen dezentralen Spendenlauf organisiert. Die Aktion hat 1786,46 Euro eingebracht. Das Geld soll in Materialkosten für eine Kohlenstoffdioxid-Ampel investiert werden, die die Schüler der Profilkurse in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik in den neunten und zehnten Jahrgängen selbst bauen wollen

Organisiert wurde der Spendenlauf von den Schülern Tim, Angelina, Lilly und Louisa aus dem Global-Goals-Profilkurs des zehnten Jahrgang. Die Idee war, dass sich die KGS-Schüler möglichst viele Sponsoren suchen, die einen selbst festgelegten Geldbetrag für eine Runde Laufen über 500 Meter oder Fahrradfahren über 1000 Meter zahlen. „Die Gesamtspende übertrifft deutlich unsere Erwartung, und wir sind stolz, dass so viele uns unterstützt haben“, teilten die vier Zehntklässler mit.

Eine CO2-Ampel kostet 50 bis 60 Euro

CO2 -Ampeln zeigen die Kohlenstoffdioxidkonzentration in der Luft an und helfen beim nun obligatorisch gewordenen Lüften. Durch eine effiziente Belüftung soll zudem Energie gespart werden. Ein Prototyp der Ampel wurde bereits erstellt. Die Kosten für ein Exemplar liegen bei etwa 50 bis 60 Euro. Das Ziel der Schulleitung ist es, alle Räume mit diesem technischen Gerät auszustatten. Die Gesamtkosten belaufen sich damit auf rund 6000 Euro.

Diese CO2-Ampel haben Schüler der KGS Pattensen selbst gebaut. Quelle: privat

Der Global-Goals-Profilkurs werde sich noch etwas einfallen lassen, um das fehlende Geld aufzutreiben, kündigen die Schüler an. In dem Kurs beschäftigen sich die Teilnehmer mit den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Unter anderem die Projekte zum Schulwald an der Ernst-Reuter-Schule, eine kostenlose Nachhilfe sowie das Spendensammeln für die Kinderkrebsstation der Medizinischen Hochschule Hannover hatten die Schüler in diesem Jahr bereits organisiert.

Von Mark Bode