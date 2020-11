Pattensen

Wenn Kindern aus Pattensen eine ärztliche Behandlung benötigen, müssen deren Eltern auch in Zukunft längere Fahrten zu Praxen außerhalb der Stadt in Kauf nehmen. Der Berufungsausschuss der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) hat die Ansiedlung einer Kinderarztpraxis in Pattensen angelehnt. Das teilte Bürgermeisterin Ramona Schumann ( SPD) am Dienstag enttäuscht mit.

Gemeinsam mit der Pattenser Ratsvorsitzenden Julia Recke ( CDU) hatte sich Schumann seit einem Jahr für eine Praxis in der Stadt eingesetzt und zahlreiche Gespräche geführt. Beide Stadtvertreterinnen hatten in einer Onlineopetition auch rund 2500 Unterschriften gesammelt, worüber unter anderem auch im Fernsehen berichtet wurde. In mehr als 700 öffentlich lesbaren Kommentaren schilderten Bürger aus Pattensen und Umgebung zudem, wie die aus ihrer Sicht zu wenige Praxen in der Region Hannover ihr Leben erschweren.

KVN verweist auf bestehende Kinderarztpraxen

„Für mich ist deutlich geworden, dass bei der Beurteilung der wirtschaftliche Schutz bestehender Praxen höher wiegt als eine unmittelbare Versorgung am Wohnort“, sagt Schumann, die selbst zweifache Mutter ist. Hintergrund: Wenn ein Arzt Kassenpatienten behandeln will, muss die KVN einer Niederlassung zustimmen. Dabei wird geprüft, wie die Versorgung von Praxen im Umland ist.

Die KVN hatte eine Praxis in Pattensen vor dem Berufungsausschuss bereits mehrfach mit der Begründung abgelehnt, es gebe sonst eine Überversorgung mit Kinderärzten in der Region Hannover. Bestehende Praxen gibt es unter anderem in den benachbarten Kommunen Hemmingen, Laatzen und Sarstedt.

Recke : „Kein Gefühl für Schwierigkeiten der Familien“

Ebenso wie die Bürgermeisterin äußerte sich auch die Ratsvorsitzende Recke enttäuscht von der Entscheidung der Kassenärztlichen Vereinigung. „Die Begründung, dass es eine ausreichende Zahl an noch verfügbaren Behandlungsplätzen gäbe und man die Wegstrecke in Kauf nehmen müsse, zeigt deutlich, dass kein Gefühl für die Schwierigkeiten der Familien vor Ort bestehen. Die Probleme von Familien mit mehreren Kindern haben bei der Beurteilung offenbar keine Rolle gespielt“, sagt die Ratsvorsitzende, die ebenfalls zweifache Mutter ist und die Komplikationen durch längere Wegstrecken kennt.

Kämpfen seit Dezember für eine kinderärztliche Versorgung in Pattensen: Bürgermeisterin Ramona Schumann (links) und Kinderärztin Joke Buring. Quelle: Kim Gallop (Archiv)

Dabei gibt es seit Langem eine interessierte Kinderärztin und auch geeignete Räume in Pattensen: Die in Arnum lebende Medizinerin Joke Buring. Die in den Niederlanden aufgewachsene, promovierte Ärztin für Kinder- und Jugendmedizin wollte ihre Praxis an der Dammstraße 34 eröffnen. Die Räume dort stehen leer, seitdem die vorherigen Nutzerin, einer Frauenarztpraxis, an die Göttinger Straße umgezogen ist.

Unterstützung bekam Buring nicht nur von der Stadt, sondern auch von den Bundestagsabgeordneten Maria Flachsbarth ( CDU) und Matthias Miersch ( SPD), zu deren Wahlkreis Pattensen zählt. Beide sprachen sich für die Notwendigkeit einer Kinderarztpraxis in der Stadt aus. Zudem verfasste der Rat der Stadt im Juli eine einstimmige an das Niedersächsische Sozialministerium gerichtete Resolution für eine Kinderarztpraxis in Pattensen. Doch das Ministerium sah in dieser Angelegenheit kein Einflussmöglichkeit.

Stadt will nicht aufgeben und hofft weiter auf Untersützung

Schumann und Recke wollen trotz der Entscheidung am Ball bleiben und setzten weiterhin auf politische und bürgerschaftliche Unterstützung. „Diese Mal mag es nicht geklappt haben, aber es wird ein nächstes Mal geben“, sagt Recke. Schumann ergänzt, dass sie während des Prozesses viel über Strukturen der Ärzteschaft und des Gesundheitswesens gelernt habe. So gebe es zum Beispiel für jede Ärzteschaft eine Obperson. „Dem Obmann für Kinderärzte war ein Problem der Versorgung hier vor Ort gar nicht bekannt, weil sich niemand an ihn gewendet hat“, kritisiert die Bürgermeisterin. „Doch wie soll sich jemand an ihn wenden, wenn seien Funktion gar nicht öffentlich bekannt ist.“ Sie sagt, dass sie erneute Vergaben für Praxen ebenso wie neue Faktoren im Blick behalten wird. So wachse Pattensen zum Beispiel durch neue Baugebiete, was auch Einfluss auf die Vergabe für Praxen habe. „Vorerst ist der Prozess zu Ende. Doch aufgeben werde ich nicht“, sagt die Bürgermeisterin.

