Pattensen-Mitte

Er ist grün und stachelig und galt früher eher als Symbol für Egoismus und Dickköpfigkeit. Doch inzwischen fassen viele die robuste Form eines Kaktus auch als Zeichen für Ausdauer auf. Und genau das trifft auf die Pflanze zu, die im Wohnzimmer von Ursula und Albert Timpe im Haus in Pattensen-Mitte steht. Sie steht für eine mehr als drei Jahrzehnte andauernde Freundschaft zwischen dem Paar aus Pattensen und der Familie Grund aus Leipzig. Ähnlich gut gewachsen ist der Kaktus: Aus dem etwa zehn Zentimeter kleinen Gewächs ist inzwischen eine gut zwei Meter große Pflanze geworden.

Ursula Timpe bekommt Kaktus geschenkt

Zeitsprung in das Jahr 1992: Es ist der erste Besuch von Ursula und Albert Timpe in Leipzig. Heiner und Vera Grund haben in der sächsischen Stadt die DDR-Zeit und die Wende erlebt und freuen sich, ihre Heimat dem Besuch aus dem Westen näherzubringen. Sie schauen sich gemeinsam die Sehenswürdigkeiten der Stadt an. Die Nikolaikirche, die 1989 zentraler Ausgangspunkt der friedlichen Revolution gewesen ist, zählt unter anderem dazu. Die Grunds berichten stolz, dass sie wenige Jahre zuvor eifrig mit demonstriert hätten. Der Weg führt die vier schließlich zu einem Wochenmarkt. „Dort hatte ich einen kleinen Kaktus gesehen. Ich hatte mich sofort in ihn verliebt“, sagt Ursula Timpe. Dieser sei etwa zehn Zentimeter groß gewesen. „Heiner hat mir den Kaktus umgehend gekauft“, ergänzt sie.

Ursula und Albert Timpe besitzen seit 1990 diesen Kaktus, der sie immer an eine Freundschaft zu einem Ehepaar aus Leipzig erinnert. Quelle: Mark Bode

Die 86-Jährige sitzt an diesem Dienstagnachmittag im April 2021 in ihrem Wohnzimmer, berichtet von der Geschichte und blickt dabei auf die einst zierliche Pflanze. Welche Art es ist, wissen sie und ihr Mann auch knapp 30 Jahre nach dem Kauf noch nicht. Es könne sich um die Art Euphorbia ingens handeln. „Egal, was es ist, wir schauen sie uns oft gerne an. Dabei kommen uns viele Anekdoten von den gemeinsamen Zeiten in den Kopf“, sagt Albert Timpe. Dann sprechen sie darüber, wie baufällig viele Gebäude außerhalb des Ortskerns kurz nach dem Mauerfall ausgesehen hätten (Ursula Timpe: „Das war fürchterlich.“), wie marode viele Straßen gewesen seien, wie sie dem Thomanerchor bei einem Konzert zuhörten und wie herzlich der Austausch mit Familie Grund von Anfang an gewesen sei. Doch wie kam es eigentlich zu dem Kontakt?

Stadt Hannover vermittelt Kontakt nach Leipzig

„Unsere älteste Tochter Ulrike hatte direkt nach der Wende von Bekannten gehört, dass deren Familie Besuch aus Leipzig hatte“, sagt Ursula Timpe. Das hatten sie und ihr Mann als spannend empfunden. Kurz entschlossen kontaktierten sie ebenfalls die Stadt Hannover. Diese war Partnerstadt Leipzigs und darum bemüht, Bürgerkontakte zwischen den beiden Städten zu vermitteln. Das klappte schnell. Noch im Jahr 1990 reiste das Ehepaar Grund für ein Wochenende nach Pattensen.

Ursula Timpe (Mitte) mit Heiner und Vera Grund aus Leipzig beim gemeinsamen Ausflug nach Wörlitz. Quelle: Repro: Mark Bode

„Das ist ein richtig nettes und tolles Ehepaar gewesen, total herzlich“, sagt Ursula Timpe. Beide Familien hätten sich direkt prima verstanden. Doch sie schaut nachdenklich auf den Boden. Sie wählte bewusst die Vergangenheitsform, denn Heiner Grund ist vor etwa vier Jahren nach einem Schlaganfall gestorben. „Vor sechs Jahren waren wir zuletzt dort zu Besuch“, sagt Albert Timpe (84). Auch er wirkt plötzlich etwas wehmütig.

Beide Seiten telefonieren miteinander und schreiben Karten

Doch der Kontakt riss auch nach dem Schicksalsschlag nicht ab. „Früher haben wir etwa einmal im Monat miteinander telefoniert oder eine E-Mail mit Fotos geschickt“, sagt Albert Timpe. Da Vera Grund aber nicht internetaffin sei, beschränke sich der Austausch inzwischen auf gelegentliche Telefongespräche und Karten zu besonderen Feiertagen.

Das Ehepaar Timpe möchte allerdings gerne noch einmal einen Ausflug unternehmen. „Unsere jüngste Tochter Christina hat schon gesagt, dass sie uns dorthin fahren würde“, sagt Ursula Timpe. Sie und ihr Mann bedauern, dass es coronabedingt derzeit noch nicht möglich ist, diese Reise zu unternehmen. Es ist ihnen eine Herzensangelegenheit. Wenn der Ausflug startet, wird auf alle Fälle ein Foto vom zwei Meter großen Kaktus mit im Gepäck sein, welches das Ehepaar Timpe an die Leipzigerin Vera Grund übergeben möchte. Schließlich steht diese Pflanze symbolisch für ihre mehr als drei Jahrzehnte andauernde Freundschaft.

Von Mark Bode