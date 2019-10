Koldingen

Für Wanderer und Radfahrer zwischen Sarstedt, Pattensen und Döhren ist die Natur entlang der Leine immer einen Ausflug wert. Wer das Ganze auch aus anderer Perspektive erleben möchte, nimmt dazu gern mal ein offenes Kanu, auch Kanadier genannt.

Entspannt sitzend und vorwärts paddelnd können so auch Uferbereiche der Leine mit der Strömung erkundet werden, die vom Weg aus sonst nicht einsehbar sind. Und die Tour als gemeinsames Natur-Erlebnis steigert das Gemeinschaftsgefühl. So, wie bei einer Studentengruppe der Leibniz-Uni Hannover, die vor Kurzem gleich in fünf Freizeit-Leihkanus auf der Leine bei Pattensen-Koldingen unterwegs war.

Der flache Kanuboden kann verhindern, dass die Boote auf dem Leinegrund oder einer Sandbank aufsetzen. Am Montagnachmittag betrug der Wasserstand der Leine bei Koldingen 86 Zentimeter, mit gleichbleibender Tendenz. So lautet die Einschätzung des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz.

Wegen geringen Niederschläge in den vorangegangenen Monaten lag der Pegel bei Koldingen aber zeitweise auch nur noch bei rund 65 bis 70 Zentimetern, an einigen Stellen hätte man so zu Fuß durch den Fluss gehen können.

Laut Landesbetrieb hat der mittlere Wasserstand bei Koldingen im Zeitraum von 2008 bis 2017 sonst durchschnittlich bei 1,44 Meter gelegen, bei Hochwasserständen wie zuletzt 2017 sogar bei 5,02 Meter.

Den seit 2008 bisher niedrigsten Wasserstand von Zentimetern hat die Leine seit August hier schon dreimal mit nur 64 Zentimetern unterboten. Durch die Regenfälle der letzten Wochen und Tage hat sich die Situation aber schon ein bisschen normalisiert.

