Koldingen/Burgdorf

Schnittstelle zwischen den freiwilligen Feuerwehren der Stadt Burgdorf und dem Rathaus in Burdorf: Diese Aufgabe hat Katharina Schnehage aus Pattensen-Koldingen ab diesem Donnerstag übernommen. Die Feuerwehrfrau, die am Sonntag ihren 18. Geburtstag feiert, beschert der Verwaltung damit eine Premiere. Denn erstmals stellt die Stadt einen Bundesfreiwilligendienstler (Bufdi) für die Feuerwehr ein.

Die Leidenschaft für die Brandbekämpfung liegt bei der jungen Frau, die im Juni ihr Abitur in Laatzen gemacht hat, in der Familie. „Mein Opa war bei der Feuerwehr, mein Vater und meine Schwester sind es noch“, sagt sie. Mit zehn Jahren sei sie dann selbst in die Jugendfeuerwehr eingetreten – das war seinerzeit der frühestmögliche Termin, es gab noch keine Kinderfeuerwehr.

Mit 16 Jahren wechselte Katharina Schnehage in den aktiven Dienst, im vergangenen Jahr bestand sie die Truppmann-1-Ausbildung. „Eigentlich könnte ich mir auch gut vorstellen, nach dem Bufdi zu einer Berufsfeuerwehr zu gehen“, sagt die Koldingerin, die zum ersten Arbeitstag selbstverständlich mit dem T-Shirt ihrer Feuerwehr kam. Doch das entscheide sich erst in den nächsten Monaten, die sie zur beruflichen Orientierung nutzen möchte.

So viel indes weiß sie schon: „Ein Bürojob ist nichts für mich.“ Gleichwohl wird sie zumindest im August im Rathaus arbeiten und in der Ordnungsbehörde erste Erfahrungen mit der Dokumentation der Dienstzeiten sammeln. Damit soll sie die hauptamtlichen Gerätewarte und Stadtbrandmeister Dennis Frederic Heuer entlasten. Ab Ende August stehen dann auch Übungsdienste und die Mitarbeit in der Jugendfeuerwehr auf dem Plan.

Lesen Sie auch diesen Bericht

Bufdi bei der Tafel: Beide Seiten profitieren

Von Antje Bismark