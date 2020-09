Pattensen

Am 23. Februar hatte Kathy Kelly ihr letztes Konzert für viele Monate gegeben: Zusammen mit ihrer Familie, der Kelly Family, trat sie vor Zehntausenden Fans in der ausverkauften Münchener Olympiahalle auf. Dann kam das Corona-Virus, und für die Musikwelt wurde alles anders.

Zur Galerie Die Sängerin Kathy Kelly und ihre Gesangslehrerin Heike Scholl-Braun haben am Freitag das erste und einzige Open-Air-Konzert dieser Saison auf Schloss Marienburg gegeben.

Mehr als ein halbes Jahr später stand Kathy Kelly am Freitag nun erstmals wieder auf der Bühne – bei der Classic Night auf Schloss Marienburg, zusammen mit ihrer in Meerbeck im Schaumburger Land lebenden Gesangslehrerin Heike Scholl-Braun. Auch dieser Abend verlief anders als ursprünglich geplant: Wegen der Corona-Bestimmungen waren nur 250 statt 870 Zuschauer zugelassen, die Stuhlreihen im Innenhof hatten die Veranstalter in Zweiergruppen mit nummerierten Plätzen aufgestellt. „Sie sind die Privilegierten, die das einzige Konzert der Open-Air-Saison miterleben dürfen“, begrüßte Geschäftsführer Nicolaus von Schöning die Besucher. „In der Corona-Wüste 2020 verhungern die Leute emotional ein bisschen. Dafür bekommen Sie heute einen ganz besonderen Leckerbissen serviert.“

Evergreens, Opern und Kelly-Hits

In ihrem Programm spielten Kathy Kelly und Heike Scholl-Braun danach zusammen mit den Musikern Sigrid Jacobi und Andreas Recktenwald eine Mischung aus Evergreens, eigenen Kompositionen, Opernklassikern und folkloristischen Titeln – vom englischen „Greensleeves“ über Opern und Operetten von Puccini, Mozart und Bellini bis zu Hits der Kelly Family. Auch dies sei ursprünglich anders geplant gewesen. „Eigentlich wollten wir eine große Operngala mit großem Orchester gestalten“, sagte Scholl-Braun. Dies sei wegen Corona aber nicht umsetzbar. „Deshalb nehmen wir sie heute mit auf eine musikalischen Weltreise.“

Entsprechend vielfältig fiel das Programm aus. Unter anderem sang Kathy Kelly, die während der Show mehrmals das Instrument wechselte – von der Violine über das Akkordeon bis zur Gitarre –, gleich mehrere Titel aus ihrem Album „Wer lacht, überlebt“. Das mit irisch klingenden Flöten und später auch mit episch anmutendem Schlagzeug hinterlegte „Inchydoney“ (“Das kleine Haus am Meer“) zählte zu den ersten Songs des Abend. Beim emotionalen und dramatischen „Das Leben ist ein Zirkus“ hielt es die Besucher kaum auf den Plätzen, und auch Titel wie Leonard Cohens „Hallelujah“ und mehrere Gospel-Titel wurden vom Publikum frenetisch gefeiert. Den in der zweiten Hälfte des Konzertes gespielten Kelly-Family-Überhit „An Angel“, den Kathy Kelly zunächst auf Spanisch und im weiteren Verlauf in englischer Sprache sang, krönten die Fans schließlich mit tosendem Applaus.

Heike Scholl-Braun intonierte neben Liedern aus verschiedenen Ländern die Arie „Summertime“ aus der Geshwin-Oper „ Porgy and Bess“ sowie Titel aus „Carmen“ und „Phantom der Oper“ mit viel Gefühl. Besonders schwungvoll wurde der Abend, als die Sängerinnen Traditionals wie „Swing Low, Sweet Chariot“ im Duett auf die Bühne brachten.

Kelly will 2021 wiederkommen

Das Open-Air-Konzert das erste auf Schloss Marienburg in diesem Jahr – und es wird wohl auch das einzige bleiben. „Wir mussten wegen Corona alle Veranstaltungen absagen“, erläuterte Veranstalterin Tania von Schöning. Dazu gehören beliebte Veranstaltungen wie Best of kleines Fest, die Live-Hörspiele, das Schloss-Marienburg-Tattoo und das Kindertheater. „Viele Termine waren bereits ausverkauft.“ Obwohl Veranstaltungen im kleineren Rahmen jetzt wieder möglich sind, könnten die abgesagten Termine nicht nachgeholt werden. „Wir können nicht drei Viertel der Besucher wieder ausladen.“ Auch die Ausweitung der Veranstaltungen auf mehrere Termine sei nicht machbar. „Das Sommerprogramm ist sehr eng getaktet und lässt sich nicht auf die Schnelle umplanen“, machte Nicolaus von Schöning deutlich.

So bleibt das Konzert von Kathy Kelly und Heike Scholl-Braun die einzige und letzte Möglichkeit für ein Live-Konzert auf Schloss Marienburg in diesem Jahr. „Wir sehen es jetzt als Appetizer für nächstes Jahr“, sagte der Geschäftsführer. „Wir hoffen, dass sich die Situation bis nächstes Jahr wieder normalisiert.“ Allerdings sei es schwierig, für 2021 zu planen. „Eigentlich werden die Veranstaltungen für nächstes Jahr schon jetzt gebucht. Wir können aber noch nichts planen, weil wir nicht wissen, wie die Situation dann sein wird.“ Gespräche für Konzerte gebe es schon – auch für eine Rückkehr von Kathy Kelly.

Eine Open-Air-Veranstaltung wird es in diesem Jahr voraussichtlich aber doch noch geben: „Wir planen einen Weihnachtsmarkt“, kündigt Tania von Schöning an. Er soll an allen vier Adventswochenenden von Donnerstag bis Sonntag geöffnet sein.

