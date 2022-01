Reden

Die Region Hannover weitet die Impfangebote für Kinder aus. Am Sonnabend, 22. Januar, können sich in der Zeit von 10 bis 17 Uhr Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren im Dorfgemeinschaftshaus in Reden, Landstraße 8, gegen das Coronavirus impfen lassen. Laut Renate Riedel von der Stadt Pattensen stehen Dosen für rund 200 Kinder zur Verfügung.

Anmeldung ist im Impfportal erforderlich

„Ein paralleles Erwachsenenimpfen wird nicht möglich sein“, erklärt Riedel. „Hintergrund ist die notwendige Trennung des Impfstoffes, um Impffehler auszuschließen.“ Für die Erstimpfung ist eine Anmeldung erforderlich. Hierzu hat die Region ein Online-Terminportal unter www.impfportal-niedersachsen.de eingerichtet. Der Termin für die Zweitimpfung steht ebenfalls schon fest. Diese wird am 12. Februar erfolgen.

Erwachsene können Feierabendimpfen am 26. Januar nutzen

Für Erwachsene wird im Dorfgemeinschaftshaus Reden am Mittwoch, 26. Januar, das sogenannte Feierabendimpfen angeboten. In der Zeit von 17.30 bis 21 Uhr können sich Interessierte immunisieren lassen.

Formulare gibt online oder vor Ort

Für beide Termine ist es erforderlich, den Impfpass und ein Ausweisdokument mitzubringen. Wenn möglich können auch Aufklärungsbögen, Anamnesebögen und Einwilligungsbögen bereits ausgefüllt mitgebracht werden. Sie sind im Internet unter www.rki.de zu finden. Wer diese Blätter nicht vorab ausdrucken kann, kann diese beim Impftermin vor Ort ausfüllen.

Von Mark Bode