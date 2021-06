Pattensen/Springe

Er hatte mehr als 4400 kinderpornografische Darstellungen auf seinem Rechner und seinem Smartphone. Ein 23-jähriger Pattenser ist dafür von der Strafrichterin am Springer Amtsgericht zu einer viermonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung im November vergangenen Jahres fanden die Polizeibeamten die zahlreichen Dateien, auf denen sexuelle Handlungen an Mädchen und Jungen zu sehen sind. Auch etliche Dateien mit jugendpornografischen Bildern und Videos von Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren besaß der Mann. Er habe die Bilder während seiner Schulzeit gesammelt, erklärte er. Da sei er selbst noch jünger als 14 Jahre gewesen. Damals sei das Interesse am anderen Geschlecht erwacht.

Neben Pädophilie noch weitere Fetische

Doch die Ermittlungen der Polizei hatten ergeben, dass der Angeklagte auch 2018 noch kinderpornografische Bilder und Videos von einem Provider in den USA heruntergeladen hatte. Dabei seien neben pädophilen Präferenzen auch ein Fetischismus für kindliche Füße sowie Kannibalismus von den Beamten festgestellt worden.

Bei seinem Mandanten liege eine Reifeverzögerung vor, erklärte der Verteidiger. Wegen eines Syndroms liege er in seiner Entwicklung rund fünf Jahre hinter seinem tatsächlichen Alter zurück. Er plädierte für eine Geldstrafe in Höhe von 2430 Euro, das entspricht 90 Tagessätzen von je 27 Euro. Doch diesem Antrag folgte die Richterin nicht. „Hinter jedem dieser Fotos steckt ein traumatisiertes Kind“, sagte sie in Richtung des Angeklagten.

200 Stunden gemeinnützige Arbeit

Dass er sich diese Bilder heruntergeladen hat, sei „eine Passion“ gewesen. Immerhin habe es aber keine Hinweise darauf gegeben, dass er selbst gefilmt oder mit den Kindern in Kontakt getreten sei. Die Richterin folgte dem Antrag der Staatsanwältin, den 23-Jährigen zu einer viermonatigen Bewährungsstrafe zu verurteilen. Zudem muss er 200 Stunden gemeinnütziger Arbeit leisten und eine bereits begonnene psychiatrische Behandlung fortsetzen sowie dem Gericht darüber auch ein Attest vorlegen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Von Annegret Brinkmann-Thies