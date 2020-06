Pattensen

Die Kindertagesstätten in Pattensen übernehmen künftig die Verteilung der Notbetreuungsplätze für Kindergarten- und Krippenkinder. Das teilte die städtische Sachgebietsleiterin Sylvia Düring am Montag mit. Zu Beginn der Corona-Krise hatte die Stadtverwaltung mit Zustimmung der Kita-Träger Deutsches Rotes Kreuz, evangelische Kirche und Verein Mobile die Koordination der eingereichten Anträge für die Notbetreuung übernommen, um eine gerechte Verteilung zu garantieren.

Vorschulkinder dürfen Kitas wieder besuchen

In der vergangenen Woche hatte das Land die bisherigen Bestimmungen gelockert. So dürfen jetzt Vorschulkinder sowie Kinder mit speziellem Förderbedarf ohne Prüfung des beruflichen Hintergrunds der Eltern die Kitas wieder besuchen. Bisher wurden Notbetreuungsplätze nur für Kinder von Eltern vergeben, die in systemrelevanten Berufen oder im allgemeinen öffentlichen Interesse tätig sind. „Wir haben Eltern von Vorschulkindern, deren Anträge wir zunächst abgelehnt haben, bereits über die neue Situation informiert“, sagte Düring.

Nach der Vorgabe des Landes sollen jetzt auch zunehmend pädagogische Gründe, wie etwa spezieller Förderbedarf, für die Vergabe der Plätze in den Vordergrund rücken. „Wir haben uns deshalb mit den Trägern und Leitern der Kindertagesstätten ausgetauscht“, sagte Düring. Da die Stadtverwaltung die pädagogischen Bedarfe der Kinder nicht so gut kennt wie die Kita-Mitarbeiter, soll die Verteilung der Plätze jetzt auch von ihnen übernommen werden. Ab Montag, 8. Juni, können Eltern die Anträge direkt in den jeweiligen Kitas stellen.

Mehr als 300 Anträge für einen Notbetreuungsplatz

In der Stadtverwaltung waren in rund acht Wochen mehr als 300 Anträge eingegangen. Knapp 200 wurden positiv beschieden, 25 abgelehnt. Die restlichen Anträge werden noch bearbeitet. „Wir stellen den Kindertagesstätten unsere bisher vorliegenden Unterlagen zu den einzelnen Anträgen zur Verfügung. Zudem stehen wir als Ansprechpartner für Fragen jederzeit bereit“, sagte Düring. Denn komplett geöffnet werden die Einrichtungen noch nicht. Eltern von Krippen- und Kindergartenkindern müssen weiterhin ihre berufliche Situation und die Notwendigkeit für einen Notbetreuungsplatz für ihre Kinder schildern. Nach den bisherigen Planungen des Landes soll der Regelbetrieb am 1. August wieder anlaufen.

Von Tobias Lehmann