Ein wenig schweißtreibend sei die Arbeit schon gewesen: Ingo Wesche, Marc Wulkopf und Frank Nussbaum sowie Pastorin Sabine Stuckenberg packten am Donnerstag kräftig mit an, um auf dem Vorplatz der Kirche Hüpede ein großes Birkenholzkreuz aufzustellen. „Das soll den Menschen in dieser Zeit wenigstens etwas Hoffnung geben“, sagte die Pastorin.

Kleine Osterkerzen liegen für Gläubige bereit

Das Holzkreuz kam schon einmal beim Erntedankfest zum Einsatz, lagerte in der Zwischenzeit witterungsgeschützt bei Nussbaum im Schuppen. Nun steht es auf dem Vorplatz und wird in der Nacht angestrahlt. Daneben befindet sich ein Tisch, auf dem ab der Osternacht um 0 Uhr Interessierte eine kleine Osterkerze aus einer „kleinen Schatztruhe“, wie Stuckenberg das Behältnis bezeichnet, nehmen können. Die Osterkerze der Kirche wird in ein großes Windlicht gestellt. „Wer möchte, kann seine Kerze daran entzünden“, sagt die Pastorin.

Das Birkenkreuz und ein Tisch stehen schon bereit. In der Osternacht werden dort ab 0 Uhr Kerzen für Besucher zum Abholen bereitliegen. Quelle: privat

Sie nimmt allen Gläubigen die Angst, nach der verordneten Ausgangssperre die eigene Wohnung zu verlassen. „Gottesdienste und ähnliche religiöse Handlungen sind von der Ausgangssperre ausgenommen“, erklärt die Pastorin. Sie werde ab Mitternacht für einige Zeit vor Ort sein und unter anderem die Glocken läuten.

Koldinger sollen am Sonntag Kerze entzünden

Eine weitere Aktion mit Kerzen wünscht sich Ole Märtins vom Kapellenvorstand Koldingen. Er bittet darum, dass möglichst viele Bewohner des Ortsteils ab Ostersonntag, 10 Uhr, eine entzündete Kerze in ein Fenster stellen. Zu dem Zeitpunkt werde in der Kirche die Osterkerze ebenfalls entzündet und in das Kapellenfenster gestellt, kündigt er an.

