Hüpede

Da die Kindergottesdienste in der Kirchengemeinde Hüpede derzeit ausfallen müssen, hat sich das Team um Pastorin Sabine Stuckenberg etwas einfallen lassen. Unter dem Titel „Jesus springt aus der Tüte“ können sich Kinder von sechs bis elf Jahren ab 7. Februar jeden Sonntag von 10.15 bis 10.30 Uhr an der Kirche eine sogenannte Kigo-Tüte abholen.

Aus Papptellern entsteht Jesus-Galerie

In den Tüten enthalten sind eine Geschichte sowie Bastelmaterial. Die Idee: „An jedem Sonntag soll aus einem Pappteller ein neues Bild für die Jesus-Galerie entstehen. Am Ende kann die Galerie aus neun Bildern bestehen“, sagt Stuckenberg. Kinder oder deren Eltern können Fotos dieser Galerie an die Pastorin schicken. Die Bilder können anschließend im Gemeindebrief, auf der Internetseite oder im großen Fenster am Gemeindehaus gezeigt werden. Ein besonderer Anreiz: „Alle Kinder, die eine vollständige Galerie erstellt haben, erhalten eine besondere Überraschung“, sagt Stuckenberg.

Anzeige

Wer an einem Sonntag bis Ostern keine Zeit hat, kann Stuckenberg per E-Mail an sabine.stuckenberg@evlka.de kontaktieren. „Wir bringen gern eine Tüte nach Hause“, sagt die Pastorin.

Von Mark Bode