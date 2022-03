Pattensen-Mitte

Über die Kolpingsfamilie Hannover-Ricklingen sammelt die Kirchengemeinde St. Maria Sachspenden. Gemeindemitglieder sind mit Menschen in der Ukraine im Austausch und haben dadurch erfahren, was besonders benötigt wird. Dazu zählen unter anderem Taschenlampen, Batterien, Nachtsichtgeräte, Sprechfunkgeräte, Thermosocken, Sanitäterhandschuhe, Wärmedecken, Verbandsmaterialien, Luftmatratzen, Schlafsäcke, Decken, Handtücher, Bettzeug, Hygieneartikel, Babynahrung und Medikamente. Eine genaue Liste ist im Internet auf www.sankt-augustinus-hannover.de abrufbar.

Die Spenden können am Sonntag, 6. März, von 15 bis 16 Uhr bei St. Maria am Ostlandplatz 1 abgegeben werden. Weitere Abgabemöglichkeiten sind zuvor am Don-Bosco-Haus an der Göttinger Chaussee 147 in Ricklingen am Freitag, 4. März, von 16 bis 18 Uhr, sowie am Sonnabend und Sonntag, 5. und 6. März, jeweils von 10.30 bis 12.30 Uhr.

Von Mark Bode