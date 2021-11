Hüpede

Anlässlich des in diesem Jahr am Sonntag, 31. Oktober, gefeierten Reformationstages hat die Kirchengemeinde Hüpede etwas Besonderes organisiert, das eigentlich schon für das vergangene Jahr geplant war: einen „Outdoor-Gottesdienst“ zum Reformationstag, mit Musik und Gesang. 90 Hüpeder folgten dieser Einladung für den späten Nachmittag. Mitzubringen war nur eine eigene Sitzgelegenheit.

„Unter freiem Himmel wollen wir gemeinsam das tun, was uns in diesem Jahr gefehlt hat: Singen“, hatte die Gemeindepastorin Sabine Stuckenberg im Vorfeld versprochen. Pandemiebedingt habe man lange auf das Singen verzichten müssen. Deshalb lautete das Motto der Veranstaltung „Wer singt, betet doppelt“.

Eine Stunde lang gibt es „Kirchenhits“

Eine Stunde lang führte Stuckenberg durch die von ihr als „Kirchenhits“ bezeichneten Lieder der vergangenen Jahrhunderte. „Dazu gehören alte und neue Lieder, die wir gerne kräftig schmettern würden“, sagte sie zu den Besuchern. Damit auch tatsächlich jeder mitsingen konnte, wurden die nicht unbedingt jedem geläufigen Liedtexte eigens per Beamer auf eine Leinwand projiziert.

„Martin Luther hatte damals allseits bekannte Trinklieder mit eigenen Protest-Texten neu belegt. So gewannen diese dank ihrer bekannten Melodien schnell an Beliebtheit“, sagte Stuckenberg. Sie erklärte: „Das Singen ist immer schon eine starke Protestwaffe und ein Zeichen der neuen Zeit gewesen – von der Reformation bis zur Gegenwart.“ Sie streute zwischen den einzelnen Liedern kurze historische Erläuterungen ein.

Bürgerrechtsbewegung und Wendezeit

Das Repertoire reichte vom Werk „Lobe den Herrn“ von Joachim Neander aus dem Jahr 1680 über „Weißt Du, wie viel Sternlein stehen“ (Wilhelm Hey, 1837) und das gesungene Gedicht „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ (Dietrich Bonhoeffer, 1944) bis zu „Komm, Herr, segne uns“, das zum Ende der Friedensgebete zur Wendezeit 1989 gesungen wurde. Auch Lieder der Bürgerrechtsbewegung in den USA wurden angestimmt, darunter „We Shall Overcome“ von Charles Albert Tindley aus dem Jahr 1901.

Für die Musik am – in einer Nische an der Kirchenwand aufgestellten – E-Piano sorgten der inzwischen 96-jährige Laatzener Gemeinde-Organist Werner Frenzel und die Hüpederin Johanna Heddergott. Anselm Stuckenberg, der Ehemann der Hüpeder Pastorin, steuerte weitere Klänge mit seiner Gitarre bei.

Von Torsten Lippelt