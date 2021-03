Pattensen

Die Vorfreude auf Gottesdienste und Andachten in der Karwoche sowie an den Ostertagen ist bei Pastoren und Mitgliedern der Pattenser Kirchengemeinden groß gewesen. Doch aufgrund der Corona-Pandemie sind diese Veranstaltungen größtenteils abgesagt. Einige Gemeinden haben sich ein alternatives Programm überlegt. „Die Kirchen sind gebeten worden, die Bemühungen um Kontakteinschränkungen zu unterstützen und mitzutragen und in der Karwoche und Ostern möglichst keine Livegottesdienste anzubieten“, heißt es in einem Schreiben der Kirchen- und Kapellenvorstände der Kirchenregion Pattensen.

Kreuzweg mit 14 Stationen in Schulenburg

Für die Thomaskirche in Schulenburg hat Kirchenvorstandsmitglied Adelgunde Gunkel 14 Stationen rund um die Kirche mit Texten zum Leidensweg Jesu errichtet. „Diesen Kreuzweg können alle Interessierten mit ausreichend Abstand und zeitlich unabhängig voneinander gehen“, sagt Pastor Christian Hüttmann. Ob er an Karfreitag und Ostersonntag tatsächlich seine eigentlich geplanten Gottesdienste abhalten kann, ist noch offen. Eine Entscheidung, die in jeder Gemeinde der jeweilige Kirchenvorstand trifft, steht erst am Mittwoch fest.

In Jeinsen sollen die Gottesdienste an Karfreitag um 14.30 Uhr mit Pastor Hüttmann in der St.-Georg-Kirche sowie Ostersonntag um 10 Uhr mit Pastor Siebo Schott vor dem Garve-Haus stattfinden. Für Kinder gibt es im Kirchblick ein abgedrucktes Osterei, das diese bemalen und anschließend bei der Kirche in den Briefkasten einwerfen können. „Einige sind schon bei uns angekommen“, sagte Hüttmann am Dienstag.

Osterfunken für zu Hause

In Hüpede hatte sich Pastorin Sabine Stuckenberg bereits darauf eingestellt, 100 Kerzen in der Osternacht an Gemeindemitglieder verteilen zu können. Diese hatte sie vorab von Landesbischof Ralf Meister erhalten. Nun musste ein neuer Plan her. Ab dem frühen Ostersonntag können sich Interessierte am Kirchplatz eine der kleinen Kerzen abholen und an der Osterkerze entzünden. „So kann jeder einen Osterfunken nach Hause tragen“, sagt Stuckenberg.

Darüber hinaus soll eine digitale Osternacht auf dem Youtube-Kanal der Kirchengemeinde veröffentlicht werden. Eine Andacht für die ganze Familie soll ebenfalls online abrufbar sein. Um Ostern beim Spazierengehen feiern zu können, haben Kirchenvertreter verschiedenfarbige Ostereier in Hüpede und Oerie versteckt. Darin verberge sich jeweils eine für Ostern wichtige Kleinigkeit. „Wer die Eier entdeckt, darf sich daraus ein Teil nehmen und sie dann für die nächsten wieder an den Ort zurücklegen“, sagt Stuckenberg.

Kinder basteln noch einmal für die Jesus-Galerie

Die Aktion „Jesus springt aus der Tüte“ für Kinder geht in die letzte Runde. Noch einmal verteilt die Pastorin ab 10.15 Uhr am Ostersonntag auf dem Kirchplatz Tüten mit Bastelmaterialien, die für die Jesus-Galerie benötigt werden.

Die Lucas-Kirchengemeinde in Pattensen-Mitte bietet ab Gründonnerstag wechselnde Telefonandachten. Diese gibt es unter Telefon (05101) 9129750. Dazu wird die Ostergeschichte in Bildern an der Dammstraße dargestellt. Auch ein Osterkreuz ist dort aufgestellt.

