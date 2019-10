Jeinsen/Schliekum

Praktisch jeder kann einmal etwas Hilfe gebrauchen. Der Eine würde sich über Unterstützung bei der Gartenarbeit freuen, der Andere braucht hin und wieder jemand, der ihn mit dem Auto zum Einkaufszentrum mitnimmt. Und dann gibt es Nachbarn, die so eine Gefälligkeit gerne übernehmen würden. Nur: Wie kommen beide Seiten zusammen? Wie kann das Eis gebrochen werden, wer geht den ersten Schritt? „Helfen & Geholfen Werden“ heißt ein Pilotprojekt des Kirchspiels von Pattensen-Jeinsen, mit dem gute Nachbarschaft gefördert werden soll.

Postkarte liegt Gemeindebrief bei

Im aktuellen Gemeindebrief „Kirchblick“ wird das Konzept erklärt, das für die St. Georg-Kirchengemeinde für Jeinsen, Vardegötzen und Thiedenwiese und die Kapellengemeinde der Christopherus-Kapelle in Schliekum aufgebaut werden soll. Dem Kirchblick liegt auch eine Postkarte bei, auf der angekreuzt werden kann, ob jemand einen Fahrdienst sucht oder einen anbieten kann. Die – mit Absender ergänzte – Postkarte kann an das Pfarrbüro geschickt werden, oder der Kontakt kann per E-Mail unter Kg.jeinsen. Pattensen@evlka.de geknüpft werden.

„Hätte ich das gewusst, dann hätte ich dich doch mitgenommen“, heißt es manchmal, wenn jemand zufällig erfährt, dass der Nachbar Probleme hat, zum Gottesdienst oder auch zum Arzt zu kommen. Und schaut man sich beim Gottesdienst um, merkt man, dass noch drei andere Menschen aus dem gleichen Dorf da sind und dass alle gemeinsam hätten fahren können.

Das Projekt richtet sich auch an die MItglieder der Kapellengemeinde der Christopherus-Kapelle in Schliekum. Quelle: HAZ Archiv

Die Idee zu der Hilfs-Aktion hatte Emma Brandes, Ersatzmitglied für den Kapellenvorstand. Sie konnte als ihre Mitstreiter Frank Freyer, den Vorsitzenden der Kapellengemeinde, und Pastor Christian Hüttmann gewinnen.

„Wir stehen noch ganz am Anfang“, sagte Freyer jetzt auf Anfrage. Er werde sich in zwei, drei Wochen mit Brandes und Hüttmann treffen, um den ersten Rücklauf der Postkarten oder E-Mails zu bewerten. Ziel ist es, die Menschen zusammen zu bringen.

Auf einer Postkarte können Interessierte vermerken, ob sie Hilfe suchen oder anbieten. Quelle: Kim Gallop

Projekt soll Selbstläufer werden

Idealer Weise sollte das Projekt zum Selbstläufer werden, sagt Freyer. Über die jetzt gestartete Aktion des Kirchspiel knüpfen die Teilnehmer den ersten Kontakt, doch dann treffen sie ihre Verabredungen ganz eigenständig.

Daraus könnten sich auch noch ganz andere gemeinsame Aktivitäten in der Nachbarschaft entwickeln. „Übers Rasenmähen hinaus kommt etwas anderes, was die Teilnehmer gemeinsam tun können“, hofft Freyer, wenn sich etwa heraus stellt, dass ein Skatspieler oder ein Joggingpartner gesucht wird.

