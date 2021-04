Reden

Ein mobiles Impfteam der Johanniter hat am Dienstag Station im Dorfgemeinschaftshaus im Pattenser Ortsteil Reden gemacht. Die Stadt hatte organisiert, dass alle 132 Beschäftigte in Kindertagesstätten in der Stadt ihre erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Sechs Stunden waren die Mitarbeiter der Johanniter im Einsatz, um 15 Uhr war die letzte Dosis ausgegeben.

Impfung läuft schnell und unkompliziert ab

Da die Verwaltung vorab schon Listen erstellt hatte, war das Verfahren etwas einfacher als es beispielsweise im Impfzentrum am Messegelände. „Es verlief etwas schlanker“, sagte Stadtsprecherin Andrea Steding. Es genügte, dass alle Kita-Beschäftigte ihren Impfausweis dabeihatten. Ein Arzt war anwesend und stand im Bedarfsfall noch Rede und Antwort. Ansonsten wurde allen kurz nach der Ankunft die Spritze mit der Impfdosis von Biontech/Pfizer verabreicht. Wenige Minuten später konnten sie schon wieder gehen.

„Das Dorfgemeinschaftshaus war für das Impfen sehr gut geeignet“, sagte Steding. Im großen Saal gab es ausreichend Platz, sodass die Beteiligten sich nicht unnötig nahe kamen. In sechs Wochen, so kündigte Steding an, wird wieder ein mobiles Impfteam anrücken und im Dorfgemeinschaftshaus die zweite Dosis des Impfstoffes verabreichen.

Von Mark Bode