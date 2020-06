Pattensen

Der Stadtelternrat für Kindertagesstätten in Pattensen erneuert seine Kritik an der Stadtverwaltung. Die beiden Vorsitzenden des Stadtelternrats, Stefanie Behrends und Sandra Förster, hatten wochenlang gefordert, mehr Plätze für die Notbetreuung in den Kindertagesstätten zu vergeben. Bis Ende Mai lehnte die Stadtverwaltung eine Notbetreuung für Kinder von jenen Eltern ab, die während der Corona-Krise von zu Hause aus arbeiten. Das galt auch für Vorschulkinder. „Wir haben uns an die Vorgaben des Landes gehalten“, sagt Fachbereichsleiter Jörg Laszinski.

Das sieht Behrends jedoch anders und verweist auf die Niedersächsische Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie vom 9. Mai. Dort ist aufgeführt, dass in Notbetreuungsgruppen unter anderem Vorschulkinder aufgenommen werden sollen. Laszinski argumentiert, dass dies jedoch nicht bedeutet, dass für Vorschulkinder die Kriterien für eine Notbetreuung nicht auch gelten würden.

Kontroverse um Plätze für Notbetreuung

Das Land hatte am 25. Mai die Empfehlungen für den Umgang mit Notbetreuungsgruppen aktualisiert. Daraus geht hervor, dass Vorschulkinder ohne Prüfung des beruflichen Hintergrunds ihrer Eltern in die Notbetreuung aufgenommen werden sollen. Die Formulierung der Verordnung hat sich jedoch nicht geändert. Für Behrends bedeutet dies, dass die Stadt in einem Zeitraum von zwei Wochen mehr Nachweise gefordert hat, als nötig gewesen wären. Zudem wurden Plätze in Notbetreuungsgruppen für einige Vorschulkinder abgelehnt.

Laszinski hingegen argumentiert, dass sich die Auslegung der Verordnung geändert habe. Die Stadtverwaltung habe direkt im Anschluss auf die Prüfung der Berufsnachweise verzichtet und auch die Eltern von Vorschulkindern informiert, denen zuvor ein Platz versagt worden sei. Weiterhin sei mit den Trägern der Kindertagesstätten im Stadtgebiet vereinbart worden, dass sie am Montag, 8. Juni, die Koordination zur Vergabe der Notbetreuungsplätze übernehmen. Zu den Trägern zählen das Deutsche Rote Kreuz, der Verein Mobile und die Kirchengemeinden.

Pädagogische Aspekte sollen größere Rolle spielen

Die Stadt hatte zu Beginn der Corona-Krise in Absprache mit den Trägern die Vergabe übernommen, um eine einheitliche Bewertung der Kriterien zu garantieren. Jetzt sollen jedoch zunehmend auch pädagogische Aspekte bei der Beurteilung in den Vordergrund rücken. Diese könnten in den Kindertagesstätten besser beurteilt werden als in der Stadtverwaltung, sagt Laszinski. Er verweist darauf, dass zuvor schon in nicht eindeutigen Fällen die Kita-Leitungen zu Rat gezogen worden sei. Mehr als 300 Anträge auf Notbetreuungsplätze sind in den vergangenen Wochen im Rathaus eingegangen. Ein sechsköpfiges Team war zur Bearbeitung eingesetzt.

Vertreter der Stadtverwaltung und des Stadtelternrats haben sich in der vergangenen Woche zu einem persönlichen Gespräch getroffen. Beide Seiten beschrieben die Atmosphäre als freundlich und konstruktiv. Der Stadtelternrat hatte bereits am 10. Mai um ein persönliches Treffen gebeten. Behrends zeigte sich etwas enttäuscht darüber, dass die Stadtverwaltung erst knapp einen Monat danach zu dem Treffen einlud. „Jetzt sind wir uns aber einig, dass wir regelmäßig in einen persönlichen Austausch treten wollen“, sagt Behrends.

