Hüpede

Das Thema Kinderbetreuung in Krippe oder Kindergarten lässt die Stadt Pattensen nicht los. Während in der Öffentlichkeit vor allem heftig über Schulenburg und Jeinsen diskutiert wird, gerät leicht aus dem Blick, wie stark auch Hüpede und Oerie betroffen sind.

Die Stadt hatte Ende Juni kurz vor den Sommerferien eine Drucksache in Fachausschüsse und Rat gebracht. Darin wurde vorgeschlagen, die Leinetalschule Jeinsen zu schließen und das Gebäude als Kita zu nutzen. Im benachbarten Schulenburg sollte auch für die Kinder aus Jeinsen eine größere Grundschule errichtet werden. Es brach ein wahrer Proteststurm in Jeinsen und darüber hinaus los.

Kinder aus Hüpede und Oerie künftig zur Betreuung nach Pattensen ?

Ein weiterer Unterpunkt der Drucksache betraf Hüpede und den Nachbarort Oerie und die Krippengruppe der DRK-Kita Hüpede: Diese sollte laut Stadt bis einschließlich des Kita-Jahres 2020/2021 weitergeführt werden. Und dann heißt es: „Der Bedarf an Krippenplätzen oder weiteren Kindergartenplätzen aus Hüpede und Oerie wird künftig durch Angebote in Pattensen-Mitte mit abgedeckt.“ In der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause wurden die Punkte, die die Grundschulen von Schulenburg und Jeinsen und die Krippe Hüpede betreffen, zurückgestellt. Die Stadt hat dazu eine öffentliche Diskussionsveranstaltung angekündigt.

Das Thema Hüpede ist so kniffelig, weil die Region 2015 nur sehr widerwillig die Container genehmigt und diese Genehmigung im Mai 2019 nur unter Protest zum zweiten Mal bis Oktober 2021 verlängert hatte. Eine weitere Verlängerung ist ausgeschlossen. Auf die Krippe im Dorf wollen Hüpede und Oerie aber nicht mehr verzichten.

Die vom DRK getragene Kindertagesstätte in Hüpede betreut Kindergarten- und Krippenkinder. Quelle: Kim Gallop

Die Stadt hatte in einer weiteren Drucksache vorgerechnet, was es kosten würde, die Kita Hüpede dauerhaft um eine Krippe zu erweitern. Die eine Variante sollte rund 485.000 Euro kosten, die andere 670.000 Euro.

Freie Wähler unterstützen Vorschlag der UWG/UWJ

Mit Blick auf die prekäre Haushaltslage der Stadt hatte die Fraktion der Unabhängigen von UWG und UWJ mit einem eigenen Vorschlag reagiert. Fraktionssprecher Dirk Meyer schlug vor, auf der bisherigen Fläche der Container in kostensparender Modulbauweise einen Anbau zu errichten. Mit einem neuen Antrag, der noch nicht öffentlich diskutiert wurde, wird diese Idee jetzt von Hans-Friedrich Wulkopf, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler Pattensen und Ortsbürgermeister von Hüpede-Oerie, unterstützt. Wulkopf fordert, dass dieser Antrag im September im Ortsrat sowie in Fachausschüssen und Rat erörtert wird. „Kinder gehören bis zur vierten Klasse in die Grundschule im Ort und vorher dort in den Kindergarten und müssen nicht in die Kernstadt nach Pattensen gebracht werden“, erklärt Wulkopf.

Auf Nachfrage sagte Stadtsprecherin Andrea Steding, dass sich an der Ausgangslage auch während der Sommermonate nichts geändert habe. „Alle Entscheidungen liegen auf Eis.“ Erst müsse über die Zukunft der Grundschulen Jeinsen und Schulenburg entschieden werden, dann könnten die Beschlüsse für Hüpede und Oerie folgen. Die von der Stadt angekündigte öffentliche Diskussionsveranstaltung werde an einem Sonnabend im September stattfinden, das genaue Datum sei aber noch offen.

