Hüpede

Die Zeit drängt: Im Oktober 2021 läuft die Genehmigung der Region Hannover für die Module zur Betreuung von Krippenkindern auf dem Gelände der Kindertagesstätte des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) in Hüpede aus. Eine Verlängerung ist nicht möglich. Pattensens Ratspolitiker beraten jetzt über drei Varianten: einen Neubau, eine Erweiterung des bestehenden Gebäudes oder die Einrichtung neuer Module auf dem großen Spielplatz gegenüber der Kita. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses haben die Mitglieder über den SPD-Antrag für den Neubau einer Kindertagesstätte beraten.

Das sagen die Fraktionen und die Verwaltung:

SPD: Die Ratsmitglieder Jens Ernst und Marion Kimpioka führten in dem Antrag aus, dass sie die von der Verwaltung vorgestellten Varianten für eine Erweiterung des Gebäudes für zu teuer halten. Die eine Variante soll 485.000 Euro kosten, die andere 670.000 Euro. Das bestehende Gebäude ist 22 Jahre alt. Bei einer Erweiterung würde das Gelände verkleinert werden, obwohl mehr Kinder als zuvor die Einrichtung besuchen. Die SPD-Ratsfraktion schlägt vor, das alte Gebäude zum Beispiel für eine Seniorentagespflege zu nutzen. Auch eine gemeinsame Nutzung für ein neues Feuerwehrgerätehaus wäre denkbar.

Grüne: Ratsherr Michael Dreves schlug vor, das Thema in der nicht öffentlichen Arbeitsgemeinschaft Stadtentwicklung zu beraten und anschließend in dem für dieses Jahr geplanten Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) weiter zu thematisieren. „Wir entscheiden zu viele Projekte, ohne sie zuvor einer ganzheitlichen Betrachtung für die gesamte Stadt zu unterziehen“, sagte er.

Stadtverwaltung: Der Erste Stadtrat und Leiter des Fachbereichs Technische Dienste, Axel Müller, schloss sich Dreves Vorschlag an. „In der AG Stadtentwicklung können wir das Projekt gemeinsam entwickeln“, sagte er. Die AG Stadtentwicklung setzt sich aus Ratspolitikern und Verwaltungsmitarbeitern zusammen.

CDU: Die Ortsratsfraktion der Union hat noch einen weiteren Vorschlag. Ratsfrau Margret Zieseniß hat gemeinsam mit Ortsratsmitglied Horst Dobslaw am Montag im Ortsrat Hüpede den Antrag eingebracht, neue Module auf den Spielplatz gegenüber der bestehenden Kindertagesstätte zu stellen. „Die Planung und der Bau einer neuen Kita in Hüpede könnten Jahre dauern. Doch wir brauchen schon nächstes Jahr neue Krippenplätze in Hüpede“, sagte sie im Gespräch mit dieser Zeitung. Zwischen der bestehenden Kita und dem Spielplatz liegt eine Straße, die als Spielstraße ausgezeichnet ist. Bei gemeinsamen Veranstaltungen in der Kindertagesstätte müssten die Kinder diese Straße überqueren. „Da werden die Betreuer aber dabei sein. Krippenkinder gehen schließlich noch nicht allein über die Straße“, sagte Zieseniß. Sie weist zudem darauf hin, dass der Bedarf an Krippenplätzen in Hüpede vorhanden sei.

Projekt soll in der AG Stadtentwicklung geplant werden

Da der Antrag erst am Montag eingereicht wurde, konnte er in der Sitzung des Bauausschusses einen Tag später noch nicht behandelt werden. Dort folgten die Mitglieder mehrheitlich dem Vorschlag von Dreves, den SPD-Antrag über den Neubau einer Kita in der AG Stadtentwicklung zu besprechen. Jörg Walkowiak ( SPD) sagte, dass das Projekt dort ausführlich und in aller Tiefe geplant werden könne. „Es wäre schön, wenn wir anschließend einstimmig darüber entscheiden. Ich möchte kein zweites Schulenburg haben“, sagte er.

Walkowiak bezog sich auf den Bau der neuen Grundschule in Schulenburg. Dort ist die Entscheidung für den Standort im Rat mit einer Stimme Mehrheit gegen den vom Ortsrat favorisierten Platz gefallen. Eine Elterninitiative hat deshalb jetzt einen Bürgerentscheid organisiert, um den anderen Standort durchzusetzen.

CDU : Über Antrag öffentlich abstimmen

Die CDU-Ratsmitglieder Julia Recke und Georg Thomas haben gegen die Verlegung der Diskussion in die AG Stadtentwicklung gestimmt. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Thomas erläuterte im Gespräch mit dieser Zeitung, dass er die nicht öffentlichen Gespräche in der AG Stadtentwicklung kritisch sehe. „Von wenigen Ausnahmen abgesehen, sollen kommunalpolitische Themen eigentlich öffentlich diskutiert werden. Zudem haben Erfahrungen gezeigt, dass die Entscheidungen häufiger sogar noch schwieriger werden, wenn sie zuvor hinter verschlossener Tür verhandelt wurden“, sagte er.

Thomas betonte, dass der CDU-Antrag für den Bau der Module auf dem gegenüberliegenden Gelände noch nicht beraten worden sei. „Wir werden darauf bestehen, dass über unseren Antrag öffentlich abgestimmt wird“, sagte er.

Von Tobias Lehmann