Pattensen

„Musik wird als störend oft empfunden, derweil sie mit Geräusch verbunden“, zitiert Klaus Heuermann Wilhelm Busch, während er vom Schallschutz der Fenster in seiner Musikschule in Pattensen berichtet. Dieser fange zwar einiges ab, aber eben nicht alles.

Die Nachbarn kommunizieren dennoch gern mit dem Multi-Instrumentalisten. „ Moin Klaus“, tönt eine männliche Stimme durch die Hecke „Alles gut bei dir?“, fragt Klaus Heuermann. Dieser erklärt, dass er selbst zum Glück noch kein Corona habe.

Privates und Beruf zerfließen

Heuermann, der gebürtig aus Bremerhaven stammt und gerade 50 geworden ist, zog fürs Musikstudium nach Hannover und später dann nach Pattensen. Privatleben und Beruf hat er unter einen Hut – oder besser gesagt unter ein Dach – gebracht. Klaus Heuermann sieht sich selbst weniger als klassischer Musikschulleiter: „Ich stelle hier eine Plattform zur Verfügung, biete drei Lehrern Räumlichkeiten, um ihren Schülern das Musizieren beizubringen.“

Das Angebot wird von Jung und Alt genutzt. Die jüngste Person, die hier ein Instrument lernt, ist viereinhalb Jahre. Die älteste Dame, die Heuermann selbst betreut, ist 60 Jahre alt. Ein Musiklehrer wird demnächst sogar einem 75-Jährigen die Notentöne beibringen.

Vor Anfragen könne sich der Chef hier kaum retten. Er würde gern in ein größeres Gebäude umziehen. Doch wohin nur, hier in Pattensen? Auch jetzt in der Krise brummt das Geschäft. Alle haben Zeit für Musik. Also geht der Präsenzunterricht weiter. Und wenn schon nicht persönlich am Archiv 16, dann eben über Skype.

Es hat sich herausgestellt, dass sogar die Eltern mitlernen, wenn die Kinder online mit ihrem Musiklehrer interagieren. Es brauche etwas Geduld auf allen Seiten: „Durch die Latenz, also die verzögerte Übertragung der Töne übers Internet, muss improvisiert werden“, erklärt Heuermann. Wenn mal Notenblätter fehlen, surren die Dokumente durch die Datenleitung. Dann könne das Ausdrucken schon mal etwas dauern. Und doch bemerkt Heuermann deutliche Verbesserung bei der Spielqualität seiner Schüler. Eine positive Erscheinung in Zeiten, in denen viele klagen.

Musik ist gut gegen Demenz

Dass die insgesamt 96 Musikschüler mit dem Musizieren ihrer geistigen Gesundheit einen großen Gefallen tun, ist längst bewiesen. Musik vernetze die rechte und linke Gehirnhälfte und senke das Risiko, später an Demenz zu erkranken. Und außerdem hilft Musik auch dabei, soziale Kontakte zu knüpfen: „Ich habe damals auch deswegen mit der Musik angefangen, um Mädels kennenzulernen“, erklärt der Künstler, der sich gleichzeitig als Dienstleister versteht: „Ich war bis dahin immer ein recht ruhiger Vertreter“, sagt Heuermann. Als er dann mit der Schulband anfing, habe sich das andere Geschlecht plötzlich für ihn interessiert. Das spornte an.

Serie „Eine Stunde mit...“ Tafelhelfer, Künstler, Landwirt oder Polizist:In unserer Serie „Eine Stunde mit ...“ wollen wir die Pattenser zum Gespräch bitten, sie kennenlernen und ihre Geschichten erzählen. Unsere Reporter sind im ganzen Stadtgebiet unterwegs, um eine interessante Stunde mit ihnen zu verbringen.

„Wir hatten auch eine tolle Musiklehrerin. Sie ließ uns den Unterricht gestalten“, sagt er. „Es ist etwas anderes, wenn plötzlich Mitschüler vorne stehen und Beatles-Songs spielen.“ So wuchs im Laufe der Jahre die Liste der Instrumente, die Heuermann spielen kann: Gitarre und Banjo, Bratsche und Geige, Bass, Schlagzeug und Klavier. Die Mandoline reicht fürs Orchester, sagt der Künstler und lacht. Achja, und Cello: „Ich schreibe viel Musik und möchte wissen, ob das, was ich mir da ausgedacht habe, auch funktioniert.“

Von Marian Prill