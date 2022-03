Pattensen-Mitte

Die Organisatorinnen der Arbeiterwohlfahrt hatten die Kleiderkammer an der Hofstraße 8 in Pattensen-Mitte während der Corona-Pandemie lange Zeit geschlossen gehalten. Aufgrund der inzwischen in Pattensen angekommenen Geflüchteten aus der Ukraine haben sie sich entschlossen, die Kleiderkammer nun wieder zu öffnen.

Vorerst bis Mai können Menschen Kleidungsstücke dienstags von 9 bis 11 Uhr vor Ort abgeben. „Benötigt werden insbesondere saisonale und moderne Oberbekleidung, Unterwäsche und Schuhe für junge Frauen, Kinder und Jugendliche sowie für ältere Personen“, sagt Mitorganisatorin Jocelyne Dettmer. Die Ausgabe erfolgt donnerstags von 14.30 bis 17.30 Uhr.

Darüber hinaus können in dringenden Fällen weitere Termine außer der Reihe vereinbart werden. Ansprechpartnerin ist die Kleiderkammer-Leiterin Elke Kooß unter Telefon (0 51 01) 1 43 28 oder (0 51 01) 1 34 02. Vor Ort gilt die 3G-Regelung, es besteht zudem Maskenpflicht. Aufgrund des beengten Raumes können jeweils nur zwei Erwachsene in die Kleiderkammer gelassen werden.