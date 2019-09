Pattensen-Mitte

Was geschieht mit den Kleingärten im Schasse’schen Land? Der Ausschuss für Bauangelegenheiten und Stadtentwicklung hat die Umwandlung des Grabelandes in ein offizielles Kleingartengelände, so der Antrag der UWG/UWJ-Fraktion, in der Sitzung am Dienstagabend abgelehnt. Nur Rolf Kattenhorn (UWG) stimmte für den Antrag seiner Fraktion.

Alle weiteren Mitglieder sprachen sich dafür aus, dass die vertraulich tagende Arbeitsgruppe (AG) Stadtentwicklung zunächst eine Empfehlung abgeben soll. Jörg Walkowiak ( SPD) bezeichnete die Diskussion als „schwieriges Thema, das nur existiert, weil sich einige wenige nicht an die Regeln halten“.

BUND fordert Erhalt der Gärten

Im Schasse’schen Land gibt es insgesamt 84 Kleingartenparzellen mit etwa 120 Pächtern. Für einige Parzellen sind mehrere Pächter eingetragen. Die Stadt hat jetzt mehr als 40 Parzellen wegen unterschiedlicher Regelüberschreitungen gekündigt. Dazu gehören zu hohe Bäume sowie Betonfundamente für Häuser und Zäune. Anwohner klagen unter anderem über Lärmbelästigung und das regelmäßige Entzünden großer Feuer.

Klaus Vorwerk, der als Vertreter der Ortsgruppe Pattensen im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland ( BUND) im Bauausschuss sitzt, sagte, dass die Gartenflächen „unbedingt erhalten“ werden müssten. „Das ist ein wichtiger Grünbereich in der Stadt, der dem Vogel- und Insektenschutz dient“, sagte er. Dies sei eine Stellungnahme der gesamten Ortsgruppe. „Ein Baugebiet ist dort vollkommen abwegig.“

Ortsrat lehnt Antrag ab

Der Ortsrat Pattensen-Mitte hatte in der vergangenen Woche den Antrag der Unabhängigen ebenfalls abgelehnt. Dort hatte Peter Soluk ( CDU) die Möglichkeit eines Neubaugebiets angeregt. Jens Ernst ( SPD), Mitglied im Bauausschuss und auch der AG Stadtentwicklung, sagte, dass eine Diskussion darüber zu früh wäre. „Dieser Vorschlag ist für uns alle vollkommen neu. Die AG Stadtentwicklung sollte offen alle Möglichkeiten prüfen“, sagte Ernst.

Georg Thomas ( CDU), ebenfalls Mitglied der AG Stadtentwicklung, stimmte Ernst grundsätzlich zu. Er sagte aber auch, dass Neubaugebiete gut für die Stadt seien und es auch genug Bürger gebe, die in Pattensen bauen wollen.

Verwaltung: Grundstück gegebenenfalls an Verein verpachten

In der Drucksache zu dem Thema hatte die Stadtverwaltung angeregt, im Haushalt 2020 Geld bereitzustellen, um das Areal im Schasse’schen Land zu kaufen. Bisher gehören dort nur 10 Prozent der Stadt. Die rechtlichen 90 Prozent sind in der Hand einer privaten Eigentümerin, die der Stadt die Flächen verpachtet hat. Der Erste Stadtrat Axel Müller, der auch Leiter des Fachbereichs Bau ist, sagte, dass diese Anregung während seines Urlaubs formuliert wurde und aus seiner Sicht etwas unglücklich sei.

„Die Stadt hat kein Interesse daran, dieses Grundstück dauerhaft zu unterhalten“, sagte Müller. Denkbar wäre möglicherweise, das Grundstück dem im August gegründeten Kleingartenverein zur dauerhaften Nutzung zu verpachten. Müller wies zudem darauf hin, dass ein neuer Bebauungsplan aufgestellt werden müsse, wenn Pattensens Politiker dafür stimmen, das Grabeland in eine Kleingartenfläche umzuwandeln. „Dann muss auch darüber diskutiert werden, wer das dafür notwendige Geld bezahlt“, sagte er.

Von Tobias Lehmann