Pattensen

Es klingt gruselig, was ein junger Führerschein- und Autobesitzer aus China am Karfreitag in Pattensen erleben musste. Der 30-Jährige hatte gerade seiner erste Fahrt im eigenen Auto zurück gelegt, um Bekannte zu besuchen, als sein vor einem Haus an der Straße Lange Heese abgestellter Gebrauchtwagen plötzlich Feuer fing und ausbrannte. Drei Tage nach dem Vorfall und nach der zwischenzeitlichen Untersuchung des Wracks geht die Polizei von einem technischen Defekt aus. Inzwischen ist auch mehr über die Umstände bekannt.

„Wir saßen gerade bei der Vorspeise, als wir die Sirenen heulen hörten“, erinnert sich Erwin Schütterle, der den 30-jährigen Balletttänzer der Staatsoper Hannover gemeinsam mit seiner „unehelichen Frau“ Margret Ulbrich zum Abendessen eingeladen hatte. Zunächst seien noch alle von einem Probealarm ausgegangen und auch nach dem zwischenzeitlichen Knallgeräusch hätten alle noch weiter gegesessen, doch dann standen plötzlich die Nachbarn auf der Terrasse und riefen: ,Bei Euch vor dem Haus brennt’s!’

Zur Galerie Ein in einer Pattenser Wohnsiedlung abgestelltes Auto ist am Karfreitag in Brand geraten und völlig ausgebrannt. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.

Als das Paar und sein Gast vor das Haus traten, sahen sie das Auto in Flammen aufgehen. Die kurze Zeit später eintreffende Feuerwehr konnte den Brand zwar innerhalb von wenigen Minuten löschen, doch von dem Gebrauchtwagen, einem VW Up!, blieb nur noch ein Wrack übrig.

Der Fall sei insofern tragisch, als dass der 30-Jährige erst in diesem Monat seinen Führerschein gemacht und den Wagen erst vor wenigen Tagen für 6000 Euro gebraucht gekauft habe, betont Schütterle: „Er kam an Karfreitag voller Stolz und Freude mit seinem ersten eigenen Auto im Leben zu uns, und dann brennt sein Wagen vor der Haustür und ohne Fremdverschulden ab.“ Glück im Unglück: Bei dem Brand kam sonst niemand zu Schaden – weder Menschen noch andere Autos.

Der in seinem Leben schon weit herum gekommene Tänzer nahm den Vorfall offenbar gelassen auf. Als klar war, dass nichts mehr für das Auto getan werden kann und auch Polizei und Feuerwehr am Freitag abgerückt waren, setzten er und seine beiden Gastgeber sich wieder an den Tisch und genossen den Rest des Abendessens.

Polizei geht von technische Defekt aus

Die Brandermittler der Polizei, die den Wagen zwischenzeitlich untersucht haben, gehen von einem technischen Defekt aus. Um alle weiteren Fragen zu der Schadensursache und -begleichung werden sich nun wohl die Versicherungen des Autobesitzers und des Gebrauchtwagenhändlers kümmern.

Von Astrid Köhler, güm/RND