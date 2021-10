Koldingen

Wenn Jonas Scheurer morgens in Koldingen aus der Straße Mühlenberg auf die Bundesstraße 443 einbiegen möchte, muss er oft eine Menge Geduld mitbringen. „Das dauert manchmal zehn Minuten, bis man hier aus der Straße kommt“, sagt der Anwohner.

Besonders problematisch ist nach Aussage des Anwohners, dass die in Richtung Pattensen-Mitte fahrenden Autofahrer aufgrund der Kurvenlage erst spät zu erkennen sind und diese schon auf Tempo 70 beschleunigen dürfen. Er und weitere dort Ansässige wünschen sich daher eine Temporeduzierung. Ortsbürgermeisterin Astrid Schunder (CDU) hat sogar einen entsprechenden Antrag auf eine Verlegung des Ortsschildes eingereicht. Doch die die Stadt sieht sich dafür nicht zuständig. Und die zuständige Region Hannover wiederum sieht derzeit keinen Grund zum Handeln.

Das Herausfahren aus der Straße Mühlenberg ist teils schwierig, weil die Autos aufgrund der Kurve erst spät zu sehen sind. Quelle: Mark Bode

Für viele Anwohner ist es noch immer schwer nachzuvollziehen, weshalb sich das Ortsausgangsschild vor der Einmündung in die Straße Mühlenberg befindet. „Die Ortstafel wurde auf Anraten der Unfallkommission schon 1983 an ihren aktuellen Standort versetzt“, erklärt Regionssprecher Klaus Abelmann. „Aufgabe der Unfallkommission, bestehend aus Polizei, Straßenbau- und Straßenverkehrsbehörde, ist es, Unfallhäufungen zu erkennen, sie zu bewerten und bauliche oder verkehrsregelnde Maßnahmen zur Beseitigung und Lösungsmöglichkeiten vorzuschlagen, die sodann umgesetzt werden“, sagt Abelmann weiter. „Grundsätzlich ist der westliche Ortseingang Koldingens nach Rücksprache mit der Polizei seitdem unauffällig.“

Banger Blick in den Rückspiegel

Doch die Anwohner schildern beim Treffen mit Ortsbürgermeisterin Schunder mehrere brenzlige Situationen – beim Abbiegen in die Straße Mühlenberg und beim Herausfahren. „Man schaut schon immer mit bangem Blick in den Rückspiegel, wenn man von der B443 in die Straße einbiegen möchte“, sagt Anwohnerin Leila Erchidi. „Besonders Lastwagen fahren oft sehr schnell und bremsen dann hinter einem sehr spät ab.“ Sie fürchtet: „Es muss erst einen schweren Unfall geben, bis die Behörden reagieren.“

Anwohner der Straße Mühlenberg in Koldingen fordern eine Verlegung des Ortsschildes. Quelle: Mark Bode

Beim Herausfahren ist der aus Koldingen kommende Verkehr aufgrund der Kurvenlage erst spät zu erkennen. Der auf dem Feld in dieser Blickrichtung angebaute Mais erschwere die Einsicht noch zusätzlich, beklagen die Anwohner. Dem Landwirt sei allerdings nicht vorzuschreiben, was er auf seinem Feld anbaut, sagt Schunder. „Aber vielleicht kann man mit ihm reden, dass er einen schmalen Streifen zukünftig frei lässt“, schlägt Erchidi vor.

Heimatgefühl der Anwohner würde gestärkt werden

Die Situation ließe sich laut Schunder durch das versetzte Ortsschild leicht verbessern. „Dadurch wäre eine Geschwindigkeit von maximal 50 Stundenkilometern bis zum Mühlenberg erlaubt“, heißt es im CDU-Antrag. Positiver Nebeneffekt laut Antrag: „Das Heimatgefühl der Anwohner der Straße Mühlenberg würde deutlich gestärkt, da diese nicht mehr außerhalb von Koldingen und somit zwischen zwei Orten liegen.“

Nach Wunsch der Anwohner der Straße Mühlenberg soll das Ortsschild in Koldingen versetzt werden. Quelle: Mark Bode

Die Stadt Pattensen hatte auf den Antrag schnell reagiert. „Da es sich hierbei um eine Bundesstraße handelt, ist die Stadt Pattensen weder Baulastträger noch die zuständige Verkehrsbehörde.“ Die Beschlussempfehlung müsste entsprechend abgeändert werden, „um bei positiver Annahme durch die Gremien an die zuständige Verkehrsbehörde mit der Bitte um weitere Prüfung weitergeleitet zu werden“, heißt es weiter.

Es liegt keine geschlossene Bebauung vor

Doch die Region wird keine Verlegung des Ortsschildes anordnen. Das macht Abelmann deutlich: „Ortstafeln sind ungeachtet einzelner unbebauter Grundstücke dort anzuordnen, wo die geschlossene Bebauung auf einer der beiden Seiten der Straße beginnt. Eine geschlossene Bebauung liegt vor, wenn die anliegenden Grundstücke von der Straße erschlossen werden. Dies ist in Koldingen auf Höhe der Straße Mühlenberg nicht der Fall.“

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schunder spricht zwar von einem „großen Problem“ am Mühlenberg, doch der generelle Wunsch auf eine Geschwindigkeitsreduzierung wird wohl ebenfalls ohne Erfolg bleiben. „Eine Beschränkung des fließenden Verkehrs ist nur in besonderen Fällen möglich“, sagt Abelmann dazu. „Diese werden nicht nur in der Unfallkommission festgestellt, sondern können insbesondere in der Streckenführung, dem Ausbauzustand der Strecke, witterungsbedingten Einflüssen, der anzutreffenden Verkehrsbelastung und den daraus resultierenden Unfallzahlen begründet sein“, erklärt er. Weil es keine Auffälligkeiten in dem Einmündungsbereich gibt, bestehe kein Handlungsbedarf.

Ortsrat diskutiert über Antrag am 4. Oktober

Trotz der von Stadtverwaltung und Region Hannover für Schunder und die Anwohner wenig erfreulichen Antworten wird das Thema am Montag, 4. Oktober, ab 19.30 Uhr bei der Ortsratssitzung im Vereinsheim des Koldinger SV behandelt.

Von Mark Bode