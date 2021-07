Koldingen

Astrid Schunder (CDU) geht entlang des Weges und betrachtet die Gräber auf dem Friedhof in Koldingen. Die Ortsbürgermeisterin schüttelt bei dem Anblick den Kopf. Einige dieser Grabstätten sind schon älter als 30 Jahre und wurden – so hat es den Anschein – seit vielen Jahren nicht mehr gepflegt. Das Unkraut sprießt. Die auf den Grabsteinen eingravierten Namen der Toten sind teilweise komplett verdeckt. Doch nicht nur dort schießt das Unkraut in die Höhe. Auch auf dem, einstiegen Weg aus Kieselsteinen, ist inzwischen immer mehr Grün zu erkennen. Für ältere Menschen kann sich dies wachsende Unkraut, das den Pfad uneben macht, leicht zu einer Stolperfalle entwickeln.

Mehrere Koldinger Anwohner hatten sich bei Ortsbürgermeiserin Astrid Schunder über das auf den Wegen sprießende Unkraut und die teils verkommenen Grabstätten beklagt. Quelle: Mark Bode

„Viele Koldinger sind auf mich zugekommen und haben sich über diesen Zustand des Friedhofs beschwert“, sagt Schunder. Lange war keine Ortsbegehung erfolgt, weil die Stelle in der Stadtverwaltung laut Renate Riedel, Sachgebietsleitung Verwaltungsorganisation, nicht besetzt gewesen sei. Im April traf sich Schunder dann zu einem Rundgang über den Friedhof mit städtischen Mitarbeitern. Sie habe deutlich die Missstände aufgezeigt. Passiert ist allerdings mehr als zwei Monate lang nichts. „Der Friedhof ist ein Ort des Gedenkens. Den kann man doch nicht so verkommen lassen“, beklagt sich Schunder. Sie ist als Betreiberin eines Blumengeschäfts in Laatzen häufig für die Grabpflege auf Friedhöfen zuständig.

Lange nicht genehmigter Haushalt sei mit schuld

Die Ortsbürgermeisterin ist über den miserablen Zustand des Areals in Koldingen erzürnt. „Selbst, wenn die Stadt keine Angehörigen der Verstorbenen findet, kann man die Grabstätten nicht einfach so liegen lassen“, schimpft sie. Dass die Stadt nicht reagiert habe, erklärt Riedel, hänge mit dem lange Zeit nicht genehmigten Haushalt zusammen. „Deshalb konnte keine Beauftragung durchgeführt werden“, sagt sie.

Beim Termin vor Ort hätten die Verwaltungsmitarbeiter sieben Reihengräber aufgelistet, „bei denen das Nutzungsrecht schon vor Jahren abgelaufen ist“, sagt Riedel. In Koldingen gilt noch die Regel, dass ein Grab 30 Jahre lang erhalten bleibt. Danach wird es gewöhnlich eingeebnet, außer es wird eine Ausnahmeregel erteilt, die eine Nutzung für zehn weitere Jahre gestattet. Bei den verwahrlosten Gräbern ist dies nicht der Fall.

Einebnungen sind für Herbst geplant

Die regulären Einebnungen erfolgen laut Riedel jeweils im September oder Oktober eines Jahres. In diesem Herbst sollen, so sagt die Sachgebietsleiterin, diese sieben abgelaufenen Gräber ebenfalls eingeebnet werden. Sie erläutert den Ablauf: „Bei ungepflegten Grabstellen werden die Nutzungsberechtigten angeschrieben und gebeten, die Grabstelle herzurichten. Unterlassen sie dieses, kann ihnen das Nutzungsrecht nach Paragraf 30 der Friedhofssatzung entzogen werden. Ein Bußgeld ist hier laut Satzung nicht vorgesehen.“

Neben den Grabstellen stört Schunder noch der Zustand der Wege. Sie wünscht sich hier ein schnelles Handeln der Verwaltung. Die Stadt habe auch schon gehandelt und ein Angebot eingeholt. „Nachdem der Haushalt der Stadt inzwischen wirksam geworden ist, kann, wenn das Angebot wirtschaftlich ist, in Kürze eine Auftragsvergabe erfolgen“, sagt Riedel. Wann das aber genau erfolgt, ist noch offen. Fest steht bislang nur, dass die Wege laut Riedel „ökologisch mit Heißwasser vom Unkraut befreit“ werden sollen.

