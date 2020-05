Koldingen

Wegen der Corona-Pandemie und der nötigen Schutzmaßnahmen können Sportler nach wie vor nicht in Hallen und anderen geschlossenen Räumen trainieren. Für die Vereine ist das natürlich ein Problem. Daher bietet der Koldinger Sportverein (SV) nun Freilufttraining an, das sich an Mitglieder, aber auch an alle anderen Dorfbewohner richtet.

Am vergangenen Wochenende gab es das erste Training für alle Altersklassen. Und 50 Teilnehmer kamen zur Außensportanlage – aus dem Verein, dem Ort und auch aus Pattensen. Das Training leitt Kirsten Heine.

Training soll weiter fortgesetzt werden

„Zurzeit ist weder Hallensport möglich, noch ein vollwertiges Training für Mannschaftssportarten“, sagt Fußball-Spartenleiter Ulf Schneemann. Aber der SV verfüge über eine schöne, gepflegte Anlage. Und die wolle man nutzen. Das Angebot für den gemeinsamen Outdoorsport sei kostenlos und generationsübergreifend.

Bis auf Weiteres soll jeden Sonnabend um 11 Uhr weitergeturnt werden. Dabei wechseln sich die Übungsleiterinnen Nikki Bühre und Kirsten Heine ab. Damit die Abstandsregelungen eingehalten werden, sind auf dem Rasen kleine Hütchen aufgestellt und Parzellen markiert.

Wann die Freizeitsportler wieder in die Halle können, ist noch unklar. Das Training an der frischen Luft solle aber unabhängig davon weiterlaufen, sagt Schneemann, „es hängt natürlich auch von der Nachfrage ab". Dass die Koldinger generell angesprochen sind, sei auch eine Chance, den SV im Ort bekannter zu machen. „Wir müssen gucken, dass der Verein in der Krise attraktiv bleibt.“

Von Katharina Kutsche