Die Trikots gehen manch einem jungen Fußballspieler zwar bis zu den Knien und statt kurzärmelig sehen sie an manchen eher wie Langarm-Trikots aus. Doch die Freude bei den Kindern und Jugendlichen in Namibia ist groß, dass sie nun mit einheitlichen Fußballshirts kicken können. Sie tragen mit Stolz ihre neuen Trikots, auf denen auf dem Rücken der Schriftzug „Koldinger SV“ prangt.

Frederick Schäfer, Betreiber des Rodizio in Godshorn und gebürtiger Koldinger, sei nach einem Aufenthalt in Namibia auf den Vereinsvorsitzenden, Thomas Biber, zugekommen und habe nach möglichen Spenden für Menschen in dem afrikanischen Land gefragt. Biber habe nicht gezögert und direkt die Suche nach alten Trikotsätzen eingeleitet. Der Vorsitzende freut sich, wenn er nun Fotos mit glücklichen Gesichtern sieht. „In unserer Wohlstandsgesellschaft werden die Trikots nach zwei Jahren weggeworfen. Dort leuchten die Augen der Kinder, wenn sie unsere alten Shirts überziehen können. Das ist toll“, sagt Biber.

Fußballspielen und Bildung vermitteln

Vor Ort kümmert sich die Organisation „Dein Ball für Namibia“ um die Verteilung von Fußball-Spenden. „Wir unternehmen Spendentouren durch das ganze Land“, sagt der Vereinsvorsitzende Tony Arjen Daugals. Er lebte bis 2018 in Hannover, dann zog es ihn nach Namibia. „Wir sind über die Spenden sehr dankbar“, sagt Willem Hifikepunye vom Verein Khorixas United Sports Club. „Wir helfen dabei, Jungen und Mädchen von der Straße fernzuhalten.“ Der Verein bemühe sich, mit dem Fußballangebot auch Bildung zu vermitteln. „Wir sprechen mit den Kindern und Jugendlichen über Aids, Teenager-Schwangerschaften, geschlechtsspezifische Gewalt und Drogenkonsum“, sagt Hifikepunye.

Von Mark Bode