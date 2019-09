Pattensen-Mitte

Wegen umfangreicher Bauarbeiten wird die Koldinger Straße ab Montag, 23. September, nur in Richtung Innenstadt befahrbar sein. Für die Gegenrichtung wird eine Umleitung ausgeschildert. Die Stadt schätzt, dass die Arbeiten insgesamt rund acht Wochen dauern werden.

Die Region wird die Bushaltestelle Pattensen/ Koldinger Straße in Fahrtrichtung Pattensen/ZOB barrierefrei umgestalten. Zudem will die Stadt Pattensen den an der Haltestelle am nordwestlichen Fahrbahnrand der Koldinger Straße gelegenen Gehweg ausbauen. Dieser ist nur teilweise befestigt, was das Gehen vom benachbarten CMS-Pflegewohnstifts aus beschwerlich und gefährlich macht. Vor allem, wenn Senioren direkt am Fahrbahnrand mit einem Rollator unterwegs sind. Der Fußweg Richtung Kreisel ist bereits ausgebaut, die Gehstrecke ist aber deutlich länger.

In die Gegenrichtung ist der Fußweg ausgebaut, die Wegstrecke über Fußwege ist aber viel länger. Quelle: Kim Gallop

Ausbau ist langjährige Forderung des Heimbeirats

Den Lückenschluss des Gehwegs zur Bushaltestelle hatte der Heimbeirat des Pflegewohnstifts lange gefordert. Einige der Bewohner nutzen den Bus für Fahrten nach Hannover, Laatzen oder zum Bad in Pattensen, berichtet Martina Brucki, Leiterin des Pflegewohnstifts. „Wir freuen uns sehr, dass es endlich klappt mit dem Ausbau“, sagte sie gestern.

Von der Bushaltestelle aus fehlt ein Gehweg Richtung Innenstadt und zum Pflegewohnstift. Quelle: Kim Gallop

Nach Abschluss dieser Arbeiten soll im Auftrag der Stadt die Fahrbahn der Koldinger Straße zwischen dem Fahrbahnteiler im Einmündungsbereich der Straße Lange Heese und dem Kreisel über die gesamte Fahrbahnbreite mit einer neuen Asphaltdecke versehen werden.

Damit an der Baustelle zügig gearbeitet werden kann, sind laut Stadt „umfangreiche Verkehrssicherungs- und Umleitungsmaßnahmen erforderlich“. Für die Dauer der Baumaßnahme wird die Koldinger Straße im Baustellenbereich halbseitig gesperrt. Das hat zur Folge, dass die Koldinger Straße nur noch in Richtung Innenstadt befahren werden kann. Die Spur in Richtung Koldingen wird ab dem Knotenpunkt Göttinger Straße/ Koldinger Straße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Anlieger der Koldinger Straße und der Straße Lange Heese sollen außerhalb des gekennzeichneten Baustellenbereichs uneingeschränkt zu ihren Grundstücken gelangen können.

Umleitungen sind ausgeschildert

Der Fußweg zwischen der Straße Am Fuchsbach und der Koldinger Straße im Bereich der neu zu gestaltenden Bushaltestelle wird für die Dauer der Bauarbeiten ebenfalls gesperrt. Fußgänger und Radfahrer werden gebeten, Fuß- und Radwege an der Göttinger und Koldinger Straße zu nutzen. Ab dem Knotenpunkt Göttinger Straße/ Koldinger Straße wird eine Umleitungsstrecke entlang der Göttinger Straße und der Bundesstraße 3 in Richtung Koldingen ausgeschildert.

Auf Anfrage teilte Marina Koch von der Stadtverwaltung mit, dass für die geplanten Baumaßnahmen für die Anlieger keine Kosten nach der Straßenausbaubeitragssatzung anfallen.

Von Kim Gallop