Pattensen-Mitte

Anfang der Woche hat die Stadt Pattensen die Teilsperrung an der Koldinger Straße wieder aufgehoben, obwohl im Seitenraum noch kleinere Restarbeiten erledigt werden müssen. Der Verkehr kann jetzt wieder in beide Richtungen fließen. Die Strecke war seit gut zehn Wochen nur in Richtung Innenstadt Pattensen befahrbar.

Grund für die Sperrung und die entsprechenden Umleitungen waren umfangreiche Bauarbeiten im Auftrag der Stadt. Dabei wurde ein Gehweg am nordwestlichen Fahrbahnrand gebaut, dort, wo sich auch die Bushaltestelle in Richtung Stadtzentrum befindet.

Wo bisher Gras und Schotter war, gibt es jetzt einen gepflasterten Fußweg (Bildhintergrund). Quelle: Kim Gallop

Zur Haltestelle fehlte ein fester Fußweg

Bislang befand sich auf dieser Seite nur ein Rasenstreifen und Schotter. Gerade Menschen, die mit dem Bus fahren wollten, mussten direkt am Fahrbahnrand ohne Abstand zu den vorbeifahrenden Autos gehen. Dass es jetzt einen breiten gepflasterten Weg gibt, wird nicht zuletzt die Bewohner des dort ansässigen CMS-Pflegewohnstifts freuen, die teilweise mit Rollator zur Bushaltestelle gehen.

„Es ist toll geworden“, sagte Pattensens Bürgermeisterin Ramona Schumann, „die Pflasterung sieht richtig gut aus.“ Und die Verkehrsbehinderungen hätten sich in Grenzen gehalten, betonte sie.

Als die lange geplanten Bauarbeiten schon begonnen hatten, war die Stadtverwaltung davon überrascht worden, dass die Straßenverkehrsbehörden kurzfristig einen Teil der Bundesstraße 3 in Höhe von Pattensen sperrten. Dies hat zu weiteren Umleitungen rund um Pattensen geführt, die wohl noch bis kurz vor Weihnachten andauern sollen.

Autofahrer missachten Einbahnstraßenregelung

Es hat allerdings Beschwerden von Anliegern im Bereich Lange Heese über verstärkten Schleichverkehr in ihrem Wohnviertel gegeben. Außerdem haben immer wieder Autofahrer die Einbahnstraßenregelung ignoriert und sind trotzdem durchgefahren. Das war eigentlich nur den Rettungskräften und dem Linienbusverkehr erlaubt. Für die Sicherheit der Bauarbeiter sorgte eine Ampelregelung.

Anlieger müssen sich an den Kosten nicht beteiligen. Die Stadt investiert in die Bauarbeiten etwa 160.000 Euro. Dazu kommen 40.000 Euro aus einem Programm des Landes. Damit wird die Bushaltestelle barrierefrei ausgebaut. Sie wird unter anderem mit sogenannten taktilen Elementen auf dem Boden ausgestattet, mit denen sich Blinde und Sehbehinderte besser orientieren können. Das Gegenstück am Calenberg Center ist schon barrierefrei.

Die Fahrbahn der Koldinger Straße hat vor der Freigabe für den Verkehr noch eine neue Asphaltdecke mit Fahrbahnmarkierungen erhalten. „Das war kurz vor dem ersten Frost“, merkte Axel Müller an, Erster Stadtrat von Pattensen und verantwortlich für den Baubereich. „Das gesamte Projekt ist relativ gut über die Bühne gegangen.“

Von Kim Gallop