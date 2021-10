Koldingen/Pattensen-Mitte

Kommt sie? Oder kommt sie nicht? Führt sie im Norden oder im Süden um Koldingen – oder womöglich doch durch den Ort? Die Diskussionen über die Ortsumgehung der Bundesstraße 443 in Koldingen gehen weiter. Bei einer Zusammenkunft in der Aula der Ernst-Reuter-Schule waren jetzt mehr als 70 Pattenser dabei. Sie diskutierten in kleinen Runden an Tischen. Einige gingen am Ende enttäuscht nach Hause, weil es „wieder nur Gerede und keine Ergebnisse“ gab, wie es ein Koldinger nannte, der nicht namentlich genannt werden möchte. Andere sahen in dem Abend einen Erfolg. „Es ging nicht um ein Ergebnis. Es ging darum, alle Stimmen einmal zu hören – auch die leisen“, sagte SPD-Ratsfrau Andrea Eibs-Lüpcke nach der gut dreistündigen Veranstaltung. Eine überraschende Aussage gab es dennoch.

Alle Teilnehmer konnten ihre Wünsche und Bedenken aufschreiben. Neben dem mehrfachen Wunsch, den Verkehr und die Abgase im Ort zu reduzieren, wurde auch wiederholt gefordert, die Landschaft zu schützen und die Eiszeitterrassen zu erhalten. Deutlich wurde am Abend, dass die Fronten teils verhärtet sind und das Dorf tief gespalten ist. Beide Lager – die Befürworter der Südumgehung und die der Lösung durch den Ort – reklamieren für sich, die Mehrheit in Koldingen hinter sich zu haben. Direkt entscheiden die Bürger nicht über den Verlauf einer Ortsumgehung. Das ist Sache der Fachleute. Doch indirekt können alle Einfluss nehmen. Das machte Friedhelm Fischer, Leiter der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr für den Geschäftsbereich Hannover, deutlich.

Behörde plant nur, wenn kein Veto der Stadt kommt

Seine Behörde wolle in den nächsten drei Jahren mit den Planungen starten. Mit einer Aussage ließ er viele Anwesende aufhorchen: „Wenn die Stadt Pattensen sich nicht definitiv gegen die Planung ausspricht, werden wir damit beginnen. Wir haben dafür den Auftrag vom Bund erhalten“, sagte Fischer. Das bedeutet: Intervenieren Koldinger und überzeugen eine Mehrheit im Rat, könnte das ganze Projekt wohl doch noch gekippt werden. Eine Umgehungsstraße für Koldingen wurde 2016 in den sogenannten „vordringlichen Bedarf“ des Bundesverkehrswegeplans (BVWP) hochgestuft. Doch wenn eine bauliche Veränderung von der Kommune nicht gewünscht sein sollte, wird diese eben auch nicht aufgezwungen und das Vorhaben gestoppt, machte Fischer deutlich.

Die Meinungen bezüglich der geplanten Ortsumgehung der Bundesstraße 443 in Koldingen gehen stark auseinander. „Ich bin dafür, dass gar nichts geändert wird“, sagte ein Teilnehmer, der im südlichen Bereich Koldingens lebt. Diese Aussage sorgte bei einer älteren Teilnehmerin – zwei Plätze entfernt – für Unmut: „Dann ziehen Sie mal in mein Haus und ich ziehe in Ihres“, sagte die Bewohnerin der Rethener Straße. Eine zwischen den beiden sitzende Frau versuchte, die Situation zu beruhigen. „Das bringt doch nichts“, erklärte sie und erreichte mit ihren Worten die aufgebrachte Frau.

30 Jahre langer Kampf für die Umgehung

„Wir haben 30 Jahre für eine Ortsumgehung gekämpft“, sagte Frank Hilmer, der im Anschluss noch beim Aufräumen half und Stühle stapelte. Er ist nach eigener Aussage Mitglied der damals gegründeten Bürgerinitiative. „Wir bauen jetzt die Südumgehung. Dann sollen die Anwohner vor Ort mal die nächsten 30 Jahre dafür kämpfen, dass sie wieder wegkommt.“

Etwas differenzierter betrachtete der Koldinger Christopher Hilgenstock den möglichen Bau einer Südumgehung. Diese müsse vermutlich teils nah am Ort verlaufen, um den Anschluss an die Leinebrücke in Richtung Laatzen zu erreichen. Das hätte Lärmbelastung zur Folge. „Ich bin schon dafür, die Anwohner an der B 443 zu entlasten. Aber dadurch darf die Situation für andere doch nicht schlechter werden“, sagte er. Die Natur, die Leine, die kurzen Wege ins Grün, der Feldhamster – das seien „große Bausteine unserer Lebensqualität“. Diese ginge verloren, wenn im südlichen Bereich gebaut wird, sagte Hilgenstock. Er erwarte deshalb „kreative Lösungen“ von den zuständigen Behörden.

