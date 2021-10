Koldingen

Im August hatte es eine erste Informationsveranstaltung der Koldinger Anwohner zur geplanten Ortsumgehung der Bundesstraße 443 gegeben. Damals berichtete Verkehrsbehördenleiter Friedhelm Fischer von den Plänen. Nun soll es eine weitere Veranstaltung geben. Am Freitag, 15. Oktober, können ab 18 Uhr bis zu 100 Teilnehmer in der Aula der Ernst-Reuter-Schule in Pattensen-Mitte dabei sein.

„Das erweiterte Dorfgespräch ist ein Erwartungsaustausch, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Interessen und Anliegen austauschen“, schreibt Anwohnerin Andrea Seubert in der Einladung. „Der Erwartungsaustausch bietet Raum und Zeit für Bürgerinnen und Bürger, ihre verschiedenen Interessen der Dorf- und der Stadtgemeinschaft zu formulieren und miteinander darüber ins Gespräch zu kommen“, teilt sie weiter mit.

Anmeldungen sind am Donnerstag möglich

Fischer ist erneut eingeladen worden, um sachbezogene Fragen beantworten zu können. Die Veranstaltung wird wieder von einem Moderator geleitet. Interessierte melden sich Donnerstag, 14. Oktober, zwischen 9 und 12 Uhr unter Telefon (0151) 28986233 an. Sollten sich mehr als 100 Personen anmelden, beginnt ab der 101. Anmeldung die nächste Liste und es wird einen zweiten Termin für einen Erwartungsaustausch geben. Vor Ort gilt die 3-G-Regel. Der vorgelegte Test darf nicht älter als 24 Stunden sein.

Für die geplante Koldinger Ortsumgehung gibt es prinzipiell drei mögliche Trassenführungen: Im Norden oder im Süden vorbei am Ort, zudem brachten in diesem Jahr einige Anwohner noch die Variante ins Spiel, die Strecke weiterhin durch den Ort zu führen.

Von Mark Bode