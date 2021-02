Koldingen/Springe

Vier junge Pattenserinnen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren haben sich wegen teils gemeinschaftlichen Diebstahls vor der Jugendrichterin am Springer Amtsgericht verantworten müssen. Zusammen hatten sie im Juli vergangenen Jahres aus einem Drogeriemarkt in Oldenburg zwölf Mund-Nasenschutz-Masken gestohlen. Zwei der jungen Frauen begingen weitere Diebstähle. Da jede aus dem Quartett bereits einschlägig vorbelastet war, müssen drei nun einen Jugendarrest absitzen, die Vierte erhielt eine Geldstrafe in Höhe von 350 Euro.

Die vier jungen Frauen leben in einer Großfamilie in Koldingen, die ihre Wurzeln in Rumänien hat. Der Jugendgerichtspfleger hat die Strukturen vor Gericht deutlich aufgezeigt. Sie lebten ohne Kontakt zu anderen in ihrem engen Familienverband, helfen sich gegenseitig und wiesen besonders im Umgang mit ihren Kindern eine hohe soziale Kompetenz auf. Die älteren der vier Angeklagten sind nach Brauchtum verheiratet und haben Kinder, die jüngste lebt bei ihren Eltern.

Frauen bekommen Geld von Ehemännern oder Eltern

Eigenes Einkommen haben sie nicht, gaben die vier über ihren Dolmetscher an. Geld für Lebensmittel oder Hygieneartikel bekämen sie bei Bedarf von ihren Männern oder Eltern. Wie viel das monatlich sei, diese Frage des Staatsanwalts konnten sie nicht beantworten. Manchmal sei es aber knapp, sagte die 18-Jährige.

Sie musste sich bei dieser Verhandlung nicht nur wegen des gemeinsamen Maskendiebstahls verantworten, sondern stahl im vergangenen Sommer in einem Drogeriemarkt in Hannover auch Babyartikel im Wert von 165 Euro – vom Milchpulver über Schnuller bis zu Lätzchen. Das Diebesgut versteckte sie im Kinderwagen. Zudem entwendete sie Lebensmittel im Wert von fast 140 Euro und fuhr in der Region Hannover mehrfach ohne einen gültigen Fahrschein mit Bussen.

Diebstahl, weil die Sachen so schön seien

Zusammen mit der 21-Jährigen stahl sie auch Unterwäsche. Dabei entfernten die beiden jungen Frauen die Etiketten und versteckten die Wäsche ebenfalls in einem Kinderwagen. Die Sachen seien so schön gewesen, sagte die 18-Jährige auf die Frage der Jugendrichterin nach dem Grund des Diebstahls. Bei jeder ihrer Taten wurden die Frauen erwischt, die Waren blieben in den jeweiligen Geschäften.

Nun muss die 18-Jährige, die drei einschlägige Voreintragungen im Bundeszentralregister hat, für vier Wochen in den Jugendarrest. Die 21-Jährige weist sogar zehn Verfahren wegen Diebstahlsdelikten auf. Auch sie muss vier Wochen in den Arrest. Die 15-Jährige, die ebenfalls nicht das erste Mal vor Gericht stand, muss für eine Woche in den Arrest. Die älteste der Frauen könne mit ihren 24 Jahren nicht mehr nach Jugendrecht verurteilt werden, urteilte das Gericht. Sie bekam eine Geldstrafe von 70 Tagessätzen à 5 Euro. „Lassen Sie so etwas in Zukunft sein“, sagte die Jugendrichterin zu den vier jungen Frauen. Sie hoffe, dass der Jugendarrest die jüngeren drei so beeindrucke, dass sie in Zukunft nicht mehr stehlen und schwarzfahren.

