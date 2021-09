Pattensen

Roman Dobberstein selbst wusste um seinen schweren Stand. Er ist Zugezogener und musste sich in Pattensen überhaupt erst bekannt machen. Doch löblich ist, dass der 44-jährige CDU-Bürgermeisterkandidat im Wahlkampf dennoch nie zu unfairen Mitteln griff. Seine Kritik an Amtsinhaberin Ramona Schumann (SPD) und der Arbeit der Verwaltung blieb immer sachlich. Vielleicht war er zu nett und ruhig, um tatsächlich an sein Ziel zu gelangen?

Kleiner Denkzettel für Schumann

Der Ausgang der Wahl ist sicher ein kleiner Denkzettel für Ramona Schumann gewesen. Die Pattenser Bürgermeisterin, die seit sieben Jahren im Amt ist, wurde in ihrer Position zwar bestätigt und darf die Verwaltung fünf weitere Jahre führen. Doch das Ergebnis war knapper, als es viele vorab vermutet hätten.

Zwar fielen nach dem vorläufigen Ergebnis exakt 4100 Stimmen auf sie. Das waren nur 91 weniger, als vor sieben Jahren in der Stichwahl gegen Axel Müller. Doch Dobberstein hatte es geschafft, viele Anhänger zu mobilisieren. Die 3314 Stimmen (Müller erhielt vor sieben Jahren 2010 Stimmen) reichten am Ende allerdings nicht aus.

Dobberstein gab alles. Und eckte dabei sogar in den eigenen Reihen an. Schon Monate vor seiner offiziellen Bestätigung durch die Parteimitglieder beklebte er sein Auto mit dem Schriftzug „Bürgermeisterkandidat“. Seine fehlende Bekanntheit versuchte er mit unzähligen Besuchen bei Unternehmen, Vereinen und sonstigen Organisationen wett zu machen. Er preschte mit Ideen vor, beispielsweise einer Kfz-Zulassungsstelle im Rathaus.

Dobbersteins schwerer Stand

Doch egal, was Dobberstein auch unternahm: In Sachen Bekanntheit konnte er nie zu Ramona Schumann aufschließen. Besonders bei Jüngeren schien er einen schweren Stand zu haben. Die Generation, die mit Social Media aufwächst, konnte Ramona Schumann auf diversen Plattformen kaum entgehen. Sie scheint die Sprache der Jugendlichen zu sprechen und wirkt nahbar und sympathisch.

Die Bürgermeisterin hat in den vergangenen sieben Jahren sicherlich Fehler gemacht. Doch diese gestand sie auch immer ein – ein Charakterzug, der in der Politik nicht bei allen ausgeprägt ist. Die Schließung der Leinetalschule, die im stillen Kämmerlein beschlossen worden war, haben ihr viele Jeinser offensichtlich übel genommen. Ihre ablehnende Haltung zur Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung konnte sie nach außen schwer verkaufen. Betroffene Anlieger nahmen ihr die Position krumm.

Neue Ideen müssen her

Gravierende Schnitzer waren selten. Deshalb darf Schumann nun fünf Jahre weitermachen. Aber in dieser Zeit muss sie versuchen, verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen. Und neue Ideen müssen her. Die hat sie, und die haben hoffentlich auch die neuen Ratsmitglieder. In Zusammenarbeit kann sich die Stadt positiv entwickeln. Mehr gegenseitiges Verständnis wäre angebracht. Denn zuletzt war es eher ein Gegeneinander von Verwaltung und Politik. Vielleicht ist der freundschaftliche Umgang zwischen Dobberstein, der zukünftig Ratsherr sein wird, und Schumann ein Indikator für eine neue Harmonie in der Stadt. Schön wäre es.

Von Mark Bode