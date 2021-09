Pattensen

So richtig hat Stefanie Behrends es selbst am Dienstag noch nicht für sich verarbeitet, dass sie zukünftig neben der Mitgliedschaft im Rat der Stadt Pattensen auch noch in der Regionsversammlung dabei ist. „Das ist immer noch verrückt, Wahnsinn“, sagte die CDU-Politikerin am Morgen. „So richtig begreifen werde ich es wohl erst am Mittwoch, wenn ich die ersten Schritte ins Haus der Region machen werde“, sagte die 39-Jährige. Dann kommt die CDU zur konstituierenden Fraktionssitzung zusammen.

Gewissheit gibt es erst am Montagmorgen

Als Behrends in der Nacht zu Montag gegen 1.30 Uhr ins Bett gegangen war, lagen die Ergebnisse noch nicht vor. „Ich war nicht mehr sehr zuversichtlich, dass es noch klappt“, sagte sie. Gegen 4 Uhr sei sie noch einmal aufgewacht und hatte noch immer keine Gewissheit. Wie sie berichtete, wachte sie gegen 6.15 Uhr auf und schaute sofort nach den neuesten Zahlen. Da stand auch schon ihre älteste Tochter Mira (8) neben dem Bett und fragte neugierig nach, ob ihre Mutter es geschafft hatte. „Das war ein tolles Gefühl, diese Frage mit einem Ja zu beantworten“, sagte Behrends.

Sie ist die erste Pattenserin in der Regionsversammlung seit Horst Bötger, der von 2001 bis 2006 in dem Gremium tätig gewesen ist. Behrends, die ebenfalls dem Rat der Stadt angehört, freut sich auf ihre Aufgaben und sieht eine gute Kombinationsmöglichkeit. „Gewisse Themen kann ich aus Pattensen mit in die Region nehmen. So gibt es den direkten Draht“, sagte Behrends.

Von Mark Bode